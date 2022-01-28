親情無價　如何培養兄弟姊妹感情

父母要幫助子女們製造相處機會，作適當的鋪排，因為兄弟姊妹感情是要一點一滴累積。

人生價值不是在於賺到多少，或自己比別人優勝，我認為是關懷別人，對家人、親人、朋友及社會肩負一定的責任，在他們需要時，在能力範圍內伸出援手。但我有底綫，不會借錢給人投資（屬於投機）。

對不着重親情的人，我認為是不對的。難道只有金錢、物質才是最重要嗎？難道工作成功、賺錢多才是最傑出、在家族中高人一等嗎？太過看重金錢但忽略親情，實屬不智。

夫妻感情需要要培養，兄弟姊妹的感情也如是，父母要為子女製造相處機會，作適當的鋪排，因為感情是要一點一滴累積。

【孩子有不同愛的需要 父母需細心觀察了解：按此】

另外，兄弟姊妹之間爭拗在所難免，很多時各有道理，有理也說不清。父母可以先觀察，看孩子自己能否解決，但當他們做出危險的行為或去到不可收拾的地步，父母才介入調解。

每逢暑假或聖誕長假，我們一家去澳洲探望哥哥及家人，希望兒子多跟堂兄姊建立感情。我們實在不願看到他們將來長大了，彼此不熟絡，只說「Hi」、「Bye」，像點頭朋友一般。

我經常教導兩個兒子，他們只得兩兄弟，要永遠互相照顧、愛顧對方，包括將來彼此的家人，親情是無價的。

大兒子比較守紀律，當弟弟「不守信用」或做事慢的時候，喜歡以「做得咁慢」、「你講大話」等字句指責。聽到時，我們會教導他如果可以改用正面的字句，例如「快啲啦」、「要誠實」，這樣便更能鼓勵弟弟，減少了抗拒心態，兄弟關係會更好。

每次和兒子習泳後，我們會一起玩，在水深及膝的水池潑水、捉人。大兒子覺得弟弟年紀小，不懂得玩，要求我加入，但我知道當我加入後，差不多只得我和他玩，弟弟會被冷落一旁。所以，我叫他倆先玩十分鐘，然後我才加入。結果兩人開心玩了半小時，這樣對增進兄弟間的感情有幫助。

孩子「同房」的好處

在兒子六、七歲起，我們刻意安排他們同睡在一房間，讓他們多溝通。二人睡前天南地北，直接而有效的增進兄弟感情。兄弟姊妹相處時爭吵難免，但打好了基礎，兄弟情更穩健，即使有爭拗和解也容易和快些。

有時候，當兒子傾得久了，我們會刻意地說：「夠了，這麼晚也要睡了。」孩子會覺得原來聊天的時間也很「珍貴」，更加珍惜二人相處的時間。

雖然分房間有私隱，但比起子女間的感情，後者更加重要。故此即使家裏有足夠的房間，也不應讓他們分開睡。上一代人，一家7、8口住在2、3百呎的單位，4個人共用一個睡房，感情不是很好嗎？

「同房」較適合兄、弟或姊、妹，如果八歲的女兒提出不想跟弟弟或哥哥共用一房，要尊重她的意見。另外，升上小學的子女也不應與父母同睡一個房間了，孩子應養成獨立睡在一個房間。若環境不許可，則當別論。

當然如果孩子因為發惡夢、打雷而害怕，我們的房門是會開着的，這是最佳的親子時間，也是發揮父母保護的重要角色。

【爸爸的角色‧之八】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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