【數碼轉型】數碼主宰新時代　善用數碼工具拓展全球業務

過去兩年，新冠疫情無疑為香港的營商環境帶來嚴峻的挑戰，特別是中小企。香港中小企是香港經濟的基石，佔企業總數的98%，並僱用了45%的私營企業員工，他們的發展對本港整體經濟可謂舉足輕重。有見及此，PayPal去年底進行了一項聚焦本港中小企的研究調查，旨在探討疫情帶來的影響、他們的應對策略，以及在後疫情時代的計劃。

令人鼓舞的是，有三成的受訪中小企表示他們的業務在疫情期間未有負面影響，更有近兩成（19%）受訪者指其業務錄得正面影響，當中近半（48%）受惠於需求上升、43%吸引了更多綫上顧客、33%獲得更多來自香港以外的顧客。可見本港中小企開始適應「新常態」，只要他們能夠因時制宜制訂合適的業務策略，絕對有能力取得回報並實現增長。

網購熱潮推動中小企進行數碼轉型

事實上，疫情下我們比以往更多時間留在家中，加上各種封鎖措施，變相帶動全球的網購熱潮。全球網上零售額自2019年的3.35兆美元升至2020年的4.28兆美元，預計2021年再增長14.3%。網購熱潮為中小企帶來實現增長的契機，尤其在地少人多的香港，中小企或因資源所限而未必能夠開設實體店舖，透過各式各樣的網上平台便能輕易接觸本地甚至全球各地的網購消費者。當中的關鍵在於利用合適的工具及平台，推動業務實現數碼轉型。

我們的調查結果顯示，超過一半（53%）的受訪中小企反映網購趨勢上升，同時消費者行為的變化推動了他們進行數碼轉型。當中包括年輕網購顧客群的大幅增長，同時亦帶動現有顧客群消費上升。事實上，年輕一代（Gen-Z, millennials）消費者一直是網購的主流顧客群，他們更熟悉數碼科技，而且很多本身已習慣網購，因此他們成為網購熱潮的主要推動力並不令人意外。

電子支付協助打造無縫顧客體驗

此外，電子支付是網購的關鍵一環，擁有方便而安全的電子支付選項可為顧客提供更稱心的購物體驗，大大提升落實交易的機會，對銳意進軍全球市場的中小企可謂不可或缺。事實上，45%的受訪中小企留意到顧客更願意使用電子支付，當中約三成（31%）指出消費者更依賴網上支付，亦有26%反映消費者更願意在網上進行大額交易。因此，逾八成（86%）受訪者積極尋求合適的電子支付選項，主要原因包括吸引新顧客（67%）、提升顧客體驗（56%）及提升網上銷售額（54%）等。

對中小企而言，欠缺國際知名度往往為開拓海外市場帶來挑戰，選擇如PayPal等具國際信譽的電子支付供應商有助他們得到海外顧客的信任，安心進行購物，從而更易建立品牌。再者，這些電子支付平台大多為客戶提供一站式的支援服務，令中小企可以集中資源拓展業務。

善用社交媒體等數碼平台進行銷售

現今各式數碼平台百花齊放，當中第三方的網上市集及電商平台往往被視作進軍網上世界的捷徑。然而，不少中小企亦致力於開發自家電商網站及手機應用程式，以尋求更大的掌控權及自由度。調查結果反映近九成（87%）的受訪中小企已在使用自家數碼平台，當中包括社交媒體、自家電商網站及手機應用程式作宣傳或銷售用途。

而在眾多平台中，相對低成本及容易經營的社交媒體最受本港中小企歡迎。七成（70%）受訪者現正或計劃利用社交媒體作銷售及宣傳，同時約四成（41%）表示社交媒體是他們在疫情下刺激業務增長的首選渠道，當中更有超過一半（53%）已用作銷售用途。有意建立網上平台的中小企應評估各大平台的利弊，以選擇最切合自身業務需要的選項。

跨境貿易協助中小企拓展業務

雖然不少中小企持續以本地市場為業務重心，但隨着全球網購熱潮進一步升溫，不少本港中小企積極透過跨境貿易取得優勢，在毋須實體店下吸引香港以外的新顧客。逾八成（81%）受訪中小企已經或正計劃進行跨境貿易，而跨境貿易佔受訪者整體業務平均逾三成（32%）。研究同時指出，分別有39%及26%受訪者使用社交媒體及採用全球付款系統，以進一步推動跨境銷售，實現全球增長。

在數碼主宰的新時代，建立全球性的網上業務比以往輕易得多，而且數碼化投資豐儉由人，更不受地域、資金及行業局限，即使資源有限的中小企亦可利用現成的社交媒體及其他第三方網上平台輕易開展網上業務。總括以上調查結果，制訂合適的策略並善用數碼工具是中小企成功之道，尤其在新常態下，數碼轉型更可以協助他們拓展全球業務。

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