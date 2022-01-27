【2022展望】晉達：虎年中國市場不乏機會　國策支持經濟增長利好股市

快將踏入虎年，但市場仍彌漫不確定性因素，未見有好轉的跡象，投資者在新一年似乎需要謹慎地作出投資選擇。不過，晉達資產管理的投資專家認為，市場不乏機會，並對虎年的市況作出展望。

晉達認為，中國從2021年初起收緊貨幣政策以及設法為重要房地產業降溫的措施將繼續影響2022年上半年的增長。

國策轉為加強支持經濟增長利好股市

中國股票投資組合經理馬文暢表示，對股票投資者而言，以服務國內市場為主的個別中國公司可望在明年相對造好。首先，宏觀環境似乎有所好轉。經歷新冠病毒疫情的初期打擊後，中國經濟得以反彈，但隨後陷入一段艱難時期。去槓桿政策令部分負債偏高的房地產發展商陷入困境，而投資增長放緩，加上電力供應短缺及部分地區偶然由於疫情而實施封鎖，導致經濟減速的程度較預期嚴重。不過，中國政策決策者現在轉為加強支持經濟增長，應能利好中國股市。

然而，投資者應注意估值。馬文暢認為部分中國公司的估值倍數過高，遠超其盈利潛力。儘管如此，由於業績動力好轉和投資者對多類股票感興趣，加上經濟環境好轉，市場應不乏投資良機。運用「由下而上」的選股方針，應可協助投資者挖掘中國經濟動能提供各行各業的投資主意。

今年更能了解新規對科技業實際影響

亞太股票投資組合經理鄧禮德認為，中國科技業和其他領域的投資者應在2022年充滿自信。在過去12個月，當局對科技、教育和其他行業的監管令意志堅定的投資者心存憂慮。不過，隨着監管明朗化，終於可以評估新規例對經濟的影響。

以中國科技業來說，現在更了解新規例對經濟的實際影響。鄧禮德認為，令投資者最擔憂的是當局實施監管法規的速度，以及不知道監管何時停止。現在重新審視這個行業，投資者較實施監管期間具備更佳的條件，因為他們更理解這些公司的營運環境，更能掌握行業商業模式的優勢和限制。

隨着監管的短期因素減退，結構性增長的長期因素再次成為關注焦點。中產的財富增加及擴大、數碼化、中國加強個別科技領域自立自強等趨勢維持不變，因此這將繼續成為部分中國公司的利好因素。健康護理、資訊科技及消費業將繼續出現實力強勁的中國公司。

【中國股市續受不利因素影響 亞股銀行保險房地產估值低：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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