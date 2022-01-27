  • 20°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】晉達：虎年中國市場不乏機會　國策支持經濟增長利好股市

個人增值 18:10 2022/01/27

分享：

快將踏入虎年，但市場仍彌漫不確定性因素，未見有好轉的跡象，投資者在新一年似乎需要謹慎地作出投資選擇。不過，晉達資產管理的投資專家認為，市場不乏機會，並對虎年的市況作出展望。

晉達認為，中國從2021年初起收緊貨幣政策以及設法為重要房地產業降溫的措施將繼續影響2022年上半年的增長。

國策轉為加強支持經濟增長利好股市

中國股票投資組合經理馬文暢表示，對股票投資者而言，以服務國內市場為主的個別中國公司可望在明年相對造好。首先，宏觀環境似乎有所好轉。經歷新冠病毒疫情的初期打擊後，中國經濟得以反彈，但隨後陷入一段艱難時期。去槓桿政策令部分負債偏高的房地產發展商陷入困境，而投資增長放緩，加上電力供應短缺及部分地區偶然由於疫情而實施封鎖，導致經濟減速的程度較預期嚴重。不過，中國政策決策者現在轉為加強支持經濟增長，應能利好中國股市。

然而，投資者應注意估值。馬文暢認為部分中國公司的估值倍數過高，遠超其盈利潛力。儘管如此，由於業績動力好轉和投資者對多類股票感興趣，加上經濟環境好轉，市場應不乏投資良機。運用「由下而上」的選股方針，應可協助投資者挖掘中國經濟動能提供各行各業的投資主意。

今年更能了解新規對科技業實際影響

亞太股票投資組合經理鄧禮德認為，中國科技業和其他領域的投資者應在2022年充滿自信。在過去12個月，當局對科技、教育和其他行業的監管令意志堅定的投資者心存憂慮。不過，隨着監管明朗化，終於可以評估新規例對經濟的影響。

以中國科技業來說，現在更了解新規例對經濟的實際影響。鄧禮德認為，令投資者最擔憂的是當局實施監管法規的速度，以及不知道監管何時停止。現在重新審視這個行業，投資者較實施監管期間具備更佳的條件，因為他們更理解這些公司的營運環境，更能掌握行業商業模式的優勢和限制。

隨着監管的短期因素減退，結構性增長的長期因素再次成為關注焦點。中產的財富增加及擴大、數碼化、中國加強個別科技領域自立自強等趨勢維持不變，因此這將繼續成為部分中國公司的利好因素。健康護理、資訊科技及消費業將繼續出現實力強勁的中國公司。

【中國股市續受不利因素影響　亞股銀行保險房地產估值低：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【2022展望】亞股有望跑贏美股　晨星看好內房科網半導體10隻重點股
今日
【2022展望】亞股有望跑贏美股　晨星看好內房科網半導體10隻重點股
【FOMC】分析料聯儲局3月最多加息50基點　價值和周期性股票短期內跑贏大市
今日
【FOMC】分析料聯儲局3月最多加息50基點　價值和周期性股票短期內跑贏大市
【美股分析】聯儲局議息及地緣政治致美股不穩　是否要清倉？短期如何部署？
2022/01/25
【美股分析】聯儲局議息及地緣政治致美股不穩　是否要清倉？短期如何部署？
【大灣區】投資推廣署：香港具「超級聯繫人」角色　本港家族辦公室更易抓緊大灣區機遇
2022/01/24
【大灣區】投資推廣署：香港具「超級聯繫人」角色　本港家族辦公室更易抓緊大灣區機遇
【健康增值】新春多飯局易食滯　解滯飲檸檬水好過飲茶？
2022/01/23
【健康增值】新春多飯局易食滯　解滯飲檸檬水好過飲茶？
馬文暢 財富及資產管理 貨幣政策 經濟 股票 中國

上一篇文章

人到中年先上車　退休後如何兼顧父母生活費及供樓開支？

下一篇文章

【FOMC】分析料聯儲局3月最多加息50基點　價值和周期性股票短期內跑贏大市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場福利】「熱愛」工作心態變　香港亦現「大離職潮」？
【職場福利】「熱愛」工作心態變　香港亦現「大離職潮」？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【胡潤榜】2022年胡潤中國珠寶10大品牌　香港呢個品牌成功稱冠
【胡潤榜】2022年胡潤中國珠寶10大品牌　香港呢個品牌成功稱冠
【旅居歐洲】Airbnb「1歐元房屋」計劃做旅居主人　免費住意大利「最美村莊」1年
【旅居歐洲】Airbnb「1歐元房屋」計劃做旅居主人　免費住意大利「最美村莊」1年
【職場求生術】住葵涌邨遭禁足呻被解僱？　打工仔權益你要知
【職場求生術】住葵涌邨遭禁足呻被解僱？　打工仔權益你要知
【NFT】NFT平台安全存疑　專家教8招防帳戶及錢包被盜
【NFT】NFT平台安全存疑　專家教8招防帳戶及錢包被盜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款