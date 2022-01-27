【FOMC】分析料聯儲局3月最多加息50基點　價值和周期性股票短期內跑贏大市

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變。美股市場在議息結果發布前上漲，消息發布後，股市進一步上漲。然而，在新聞發布會上鮑威爾表示關於加息「還有相當大的空間」後，股市大幅下跌。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，聯儲局不會承諾今年加息或量化緊縮的步伐或規模，因為聯儲局希望靈活應對未來的數據和不斷變化的前景。這可能意味着3月份最高加息50個基點。鑑於今年緊縮路徑的不確定性程度將大致取決於數據，他認為市場將繼續波動，因為市場試圖根據未來的最新數據，尤其是通脹數據來猜測聯儲局將採取甚麼行動。

價值及周期性股票短期跑贏

趙耀庭又指，據1983年以來聯儲局加息周期的分析顯示，在第一次加息前後出現一些波動之後，美國股市往往會在未來6個月繼續走高，並且表現優於公司和政府債券。雖然他認為聯儲局進一步向鷹派立場傾斜，但這最終將對市場有正面影響，因為將有助於在2022年至2023年期間逐步降低通脹，幫助保持通脹預期穩定並限制長期債券收益率上升。

從相對資產配置的角度來看，基本情況預期促使景順下調風險，同時略微超配股票。隨着市場消化聯儲局的鷹派政策，價值股和周期性股票在短期內可能會跑贏全球大市，但預計科技、通訊服務、醫療保健、房地產和必需消費品等防禦性行業全年可能會小幅跑贏大市。在這種情況下，鑑於增長預期放緩和長期債券收益率穩定或偏低，更傾向於優質和大型股。

發達市場中較看好美股

景順還預計，房地產和私人信貸以及大宗商品等另類投資在這種環境下將表現出色。對於地區配置，基本情況顯示，由於周期性差異，更傾向於新興市場（包括新興市場貨幣）；在發達市場中較看好美國股市，因為全球經濟放緩有利於較低周期特性和較低經營槓桿率的地區。

今年市場面臨的主要風險是，如果聯儲局通過實際完全緊縮的貨幣政策來應對持續及高於目標的通脹，這可能成為政策失誤，導致2023年經濟衰退。將關注各項即將公布的數據，包括通脹和通脹預期，可能會帶來更激進的貨幣政策。

【聯儲局議息及地緣政治致美股不穩 是否要清倉？短期如何部署？：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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