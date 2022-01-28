【防疫優惠】上水廣場及PopWalk合推餐飲優惠　消費$100玩遊戲贏高達$900獎賞　外賣自取回贈100%！

本港疫情持續，政府延長相關防疫措施，包括晚上6時後禁堂食。新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙推出「嚐美食．淘金樂」餐飲優惠，推廣期內親臨兩大商場旗下逾40間餐飲食肆，消費滿100元即可參加遊戲，完成指定關卡即賞20元美食滋味優惠券及50元超市或商戶現金券，有機會贏高達900元獎賞！

1月29日至3月31日期間，顧客只需於上水廣場或PopWalk天晉滙惠顧任何餐飲商戶，憑即日單一餐飲電子消費每滿100元，即可參加遊戲，根據贏出之點數於關卡棋盤上前進，踏中獎品格即可贏取不同獎賞如The Point會員積分、商場美食優惠券及精品。完成第1及第2個關卡即送20元商場美食滋味優惠券；完成第3關卡則可獲50元超市或商戶現金券。

外賣自取滿100元送100元優惠券

此外，兩大商場加推晚市外賣自取優惠，由即日起至2月28日，The Point by SHKP會員於晚上6時後，惠顧上水廣場及Ocean PopWalk海天晉滙之任何食肆外賣自取即日單一電子消費滿100元，即可換領100元滋味美食優惠券。優惠券每日名額有限，換完即止。

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多間食肆亦有推出晚市外賣優惠，上水廣場內之八番麵工房deluxe下午4時30分後外賣自取8折優惠、牛摩+外賣自取火鍋套餐208元起及珍煮丹下午6時後正價飲品兩杯或以上全單8折；而Ocean PopWalk海天晉滙的22 Branch Oyster Bar & Restaurant 、Das Bier、Griddy’s、賀天、Dreams Cafe等均推出至抵外賣套餐，低至60元。

另外，由即日起至2月27日，凡於Ocean PopWalk海天晉滙惠顧任何餐飲消費，即可換領《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022年曆卡或祝願繪馬1款。

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責任編輯：曹佩鈞

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