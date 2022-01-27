  • 21°C
香港時間 : 2022127日 (週四) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險百科】畀做保險朋友狂sell而簽單？　解答Fresh Grad買保險4大疑難

博客 16:45 2022/01/27

分享：

保險種類繁多，不少剛踏入社會的Fresh Grad都會遇上一大堆難題，就是是否買保險，尤其身邊總有朋友做保險代理或經紀，難免經不起游說而匆匆簽單。但大家切忌因為友誼而衝動行事，最重要是識得比較，揀到適合自己需要的保險產品，以下便有Fresh Grad買保險4大疑難及答案。

【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較：按此

疑難1：資金有限買咩先？

答：Fresh Grad並非一畢業即月入5萬港元，在資金有限下，應優先考慮購買醫療保險，例如自願醫保計劃（VHIS），健康保障是你我都會遇到的問題。另外，有些人會誤以為既然公司有醫保，自己便毋須購買，但要清楚查看公司醫保的保障範圍及保額，假如只有最基本的門診保障，當面對入院做手術等重大身體狀況時，單單一份公司醫保便杯水車薪，加上年輕人轉工頻密，並非每間公司都提供足夠醫療保障，轉工真空期更加是零保障，故此自行購買一份醫保自然最穩陣。

疑難2：醫保好貴？

答：剛剛出來社會工作人士，或認為醫保每年數千元的保費昂貴，但轉念一想，將數千元攤分一年365日，只是每日十多元，與一程交通費相若，與一次入院動輒萬元的醫療費用相比，只是九牛一毛。例如常見的斷十字韌帶，醫療開支達16萬港元。若為了節省每日十數元的保險費，遇到傷病隨時因小失大。

疑難3：要搭多份危疾保險？

答：若然預算許可，不少人會在醫保外加購危疾保險，受保人若患指定疾病，便可獲一筆過現金賠償，作用是彌補因病未能工作而損失的收入，亦可以填補醫保方面的保障不足。事實上，危疾保險亦有分定期危疾保險及終生危疾保險，最大分別是前者保費較便宜，後者有儲蓄成分及着重長期保障。

【儲蓄保險呃人搵笨？3大伏位逐個數：按此

疑難4：儲蓄保險又要唔要買？

答：市場上有不少投資工具滿足消費者儲蓄需要，而儲蓄保險則是其中一種，亦分為短期儲蓄保險、長期儲蓄保險。若果Fresh Grad只着重較短期穩定回報，其實可以考慮設有100%保證回報的短期儲蓄保險，市面上不難找到年回報率3%以上的產品，遠高於銀行定存，亦不需要承受股票大上大落的風險。

 

資料截至2022年1月14日

【文章來源：10Life；原題：【買保險不求人】畀同學喪sell？Fresh Grad買保險4大疑難，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財規劃】斜槓族收入不穩缺保障　3方面建立退休支柱
2022/01/13
【理財規劃】斜槓族收入不穩缺保障　3方面建立退休支柱
【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
2022/01/06
【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
博客 - 【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
2022/01/06
【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
2021/12/30
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
博客 - 【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
2021/12/30
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
短期儲蓄保險 保險種類 長期儲蓄保險 自願醫保 醫療保險 畢業 儲蓄保險 危疾保險 醫療保險

下一篇文章

【理財個案】50歲持3物業部署退休　如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【理財個案】50歲持3物業部署退休　如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？
【理財個案】50歲持3物業部署退休　如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？
博客 - 加息真係不利樓市？
加息真係不利樓市？
【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
【理財規劃】2022年要避免的3個簡單投資錯誤
【理財規劃】2022年要避免的3個簡單投資錯誤
【好戲推介】Netflix電影《千萬別抬頭》　藉末日亂局反諷現實荒謬
【好戲推介】Netflix電影《千萬別抬頭》　藉末日亂局反諷現實荒謬
博客 - 【退休規劃】公務員人到中年想做業主　60歲退休如何平衡父母生活費及供樓開支？
【退休規劃】公務員人到中年想做業主　60歲退休如何平衡父母生活費及供樓開支？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款