【保險百科】畀做保險朋友狂sell而簽單？　解答Fresh Grad買保險4大疑難

保險種類繁多,不少剛踏入社會的Fresh Grad都會遇上一大堆難題,就是是否買保險,尤其身邊總有朋友做保險代理或經紀,難免經不起游說而匆匆簽單。但大家切忌因為友誼而衝動行事,最重要是識得比較,揀到適合自己需要的保險產品,以下便有Fresh Grad買保險4大疑難及答案。

【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較:按此】

疑難1:資金有限買咩先?

答:Fresh Grad並非一畢業即月入5萬港元,在資金有限下,應優先考慮購買醫療保險,例如自願醫保計劃(VHIS),健康保障是你我都會遇到的問題。另外,有些人會誤以為既然公司有醫保,自己便毋須購買,但要清楚查看公司醫保的保障範圍及保額,假如只有最基本的門診保障,當面對入院做手術等重大身體狀況時,單單一份公司醫保便杯水車薪,加上年輕人轉工頻密,並非每間公司都提供足夠醫療保障,轉工真空期更加是零保障,故此自行購買一份醫保自然最穩陣。

疑難2:醫保好貴?

答:剛剛出來社會工作人士,或認為醫保每年數千元的保費昂貴,但轉念一想,將數千元攤分一年365日,只是每日十多元,與一程交通費相若,與一次入院動輒萬元的醫療費用相比,只是九牛一毛。例如常見的斷十字韌帶,醫療開支達16萬港元。若為了節省每日十數元的保險費,遇到傷病隨時因小失大。

疑難3:要搭多份危疾保險?

答:若然預算許可,不少人會在醫保外加購危疾保險,受保人若患指定疾病,便可獲一筆過現金賠償,作用是彌補因病未能工作而損失的收入,亦可以填補醫保方面的保障不足。事實上,危疾保險亦有分定期危疾保險及終生危疾保險,最大分別是前者保費較便宜,後者有儲蓄成分及着重長期保障。

【儲蓄保險呃人搵笨?3大伏位逐個數:按此】

疑難4:儲蓄保險又要唔要買?

答:市場上有不少投資工具滿足消費者儲蓄需要,而儲蓄保險則是其中一種,亦分為短期儲蓄保險、長期儲蓄保險。若果Fresh Grad只着重較短期穩定回報,其實可以考慮設有100%保證回報的短期儲蓄保險,市面上不難找到年回報率3%以上的產品,遠高於銀行定存,亦不需要承受股票大上大落的風險。

資料截至2022年1月14日

【文章來源:10Life;原題:【買保險不求人】畀同學喪sell?Fresh Grad買保險4大疑難,已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台,為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問,致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素,釐訂保險產品的評分準則,透過客觀的數據分析,計算出保險產品的評分。

=====

想盡早財務自由,提早退休,立即免費下載《香港經濟日報》App取經