【保險百科】畀做保險朋友狂sell而簽單？　解答Fresh Grad買保險4大疑難

保險種類繁多，不少剛踏入社會的Fresh Grad都會遇上一大堆難題，就是是否買保險，尤其身邊總有朋友做保險代理或經紀，難免經不起游說而匆匆簽單。但大家切忌因為友誼而衝動行事，最重要是識得比較，揀到適合自己需要的保險產品，以下便有Fresh Grad買保險4大疑難及答案。

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疑難1：資金有限買咩先？

答：Fresh Grad並非一畢業即月入5萬港元，在資金有限下，應優先考慮購買醫療保險，例如自願醫保計劃（VHIS），健康保障是你我都會遇到的問題。另外，有些人會誤以為既然公司有醫保，自己便毋須購買，但要清楚查看公司醫保的保障範圍及保額，假如只有最基本的門診保障，當面對入院做手術等重大身體狀況時，單單一份公司醫保便杯水車薪，加上年輕人轉工頻密，並非每間公司都提供足夠醫療保障，轉工真空期更加是零保障，故此自行購買一份醫保自然最穩陣。

疑難2：醫保好貴？

答：剛剛出來社會工作人士，或認為醫保每年數千元的保費昂貴，但轉念一想，將數千元攤分一年365日，只是每日十多元，與一程交通費相若，與一次入院動輒萬元的醫療費用相比，只是九牛一毛。例如常見的斷十字韌帶，醫療開支達16萬港元。若為了節省每日十數元的保險費，遇到傷病隨時因小失大。

疑難3：要搭多份危疾保險？

答：若然預算許可，不少人會在醫保外加購危疾保險，受保人若患指定疾病，便可獲一筆過現金賠償，作用是彌補因病未能工作而損失的收入，亦可以填補醫保方面的保障不足。事實上，危疾保險亦有分定期危疾保險及終生危疾保險，最大分別是前者保費較便宜，後者有儲蓄成分及着重長期保障。

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疑難4：儲蓄保險又要唔要買？

答：市場上有不少投資工具滿足消費者儲蓄需要，而儲蓄保險則是其中一種，亦分為短期儲蓄保險、長期儲蓄保險。若果Fresh Grad只着重較短期穩定回報，其實可以考慮設有100%保證回報的短期儲蓄保險，市面上不難找到年回報率3%以上的產品，遠高於銀行定存，亦不需要承受股票大上大落的風險。

資料截至2022年1月14日

【文章來源：10Life；原題：【買保險不求人】畀同學喪sell？Fresh Grad買保險4大疑難，已獲授權轉載。】

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