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【2022壬寅虎年】網上年宵市集年廿六開鑼！　維園年宵布局＋過百攤檔＋12生肖NFT

精明消費 13:55 2022/01/27

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新年行年宵市場係不少人嘅例行節目，惟受疫情影響，政府取消今年年宵花市。不過，本港有人工智能公司以虛擬實境（Virtual Reality, VR）方式參照維園年宵攤檔布局設計了網上年宵市集，𠵱家安坐家中都可以逛年宵，感受年宵市場的熱鬧氣氛！

維園年宵布局　虛擬實境遊花市

本地人工智能公司姊妹圖人工智能（Sisters Pro AI Solutions）將真實年宵設計移師室內作為布景，製作團隊為參加的攤檔的貨品拍照，再經過後期製作後上架，模擬真實的年宵環境，給予大眾「行花市」的現場感覺，是次網上年宵市集預計容納過百網上攤檔。

此外，今次網上年宵市集亦加入NFT元素，在市集中特設NFT畫廊大街，以畫廊形式呈現，今次更找來十二生肖的NFT作品，購買年貨之餘，亦可即時購入近期大熱的NFT作品。

香港網上年宵2022（Hong Kong VR New Year Fair2022）

活動日期：1月28日至2月15日
活動時間：24小時無休
活動網站

更多農曆新年辦年貨換新鈔攻略，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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