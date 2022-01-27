【跨境理財通】掌握內地3大銀行服務趨勢　吸引南向投資者

繼滬港通、深港通後，香港與內地金融市場互聯互通機制中的另一里程碑「跨境理財通」於2021年9月推出。此計劃是首個讓粵港澳零售投資者互相在三地直接進行投資理財的平台，為擴展大灣區居民個人跨境投資渠道的一大突破。

作為全球最富有的都市群之一，大灣區有着蓬勃發展的經濟和持續增長的個人財富，意味着區內居民對配置境外資產和進行多元化投資的需求將會日益增加。跨境理財通在增添個人投資者離岸資產配置選項同時，亦可為銀行業帶來廣闊的業務機會。

跨境理財通計劃是一個龐大的課題，本文筆者嘗試簡單介紹其背景，並從內地金融消費客戶三大習慣和傾向，探討本港銀行可以如何建立及強化吸引南向投資者的特質。

便利個人跨境投資 投資者反應正面

在跨境理財通中，內地和港澳投資者可通過閉環式資金管道，通過其所在地持有的滙款戶口及在另一市場設立、與滙款戶口作一對一綁定的投資戶口進行跨境投資。而在投資選項方面，投資者在計劃初期可揀選的理財產品主要涵蓋低至中風險、相對簡單的類別。

自計劃開通至今，現時香港已有19家銀行被納入可開展跨境理財通業務的名單，而截至去年11月底，計劃已吸引超過14,000名個人投資者參與，跨境滙劃金額超過3億元人民幣。

個人化客戶體驗為銀行致勝關鍵

跨境理財通計劃反應正面，吸引南向投資者為香港本地銀行本年拓展理財業務的一大要務。但基於每人只能選一間銀行設立跨境理財通投資戶口，還有現時計劃在產品類別上的限制，若銀行要從激烈競爭中脫穎而出，則必須從客戶體驗和服務方面着手。

埃森哲全球消費者洞察研究指出，內地的金融消費客戶對全渠道（Omni-channel）、數碼化（Digitalization）和訂制化（Customization）服務的需求日盛，建立圍繞以上3個趨勢的銀行服務將會成為致勝關鍵。

深耕移動渠道服務 探索新渠道潛力

調研指出，移動設備已取代傳統物理網點，成為內地消費者最常使用的渠道。以社交媒體，視頻服務為代表的新渠道方興未艾。在新冠疫情的影響下，人們日常生活中愈發依賴數碼化的渠道，促進消費者全面擁抱數碼化。

本港銀行應從獲客、投資、服務各個維度出發，強化數碼化渠道基礎，滿足客戶對全渠道尤其是移動渠道服務的期待。在合規基礎上積極探索新的綫上渠道，將把銀行服務與南向客的數碼化生活緊密結合。

研究與運用新技術 抓住AI投資決策機會

關於數碼化服務，我們還想指出，內地的投資者已高度接受人工智能金融服務；根據調研，8成以上的內地金融消費者完全願意接受由AI輔助決策提供的理財投資以及養老退休財務規劃建議，這一比例明顯高於其他國家平均水平，數碼化投資建議和財富管理規劃服務前景廣闊。

本港的銀行以及投資機構近年來也十分重視人工智能技術的研究與應用。作為擁有一定技術水平的銀行，可以考慮如何將人工智能、大數據等技術應用於南向投資者的數碼化服務中。而技術基礎薄弱的銀行應該及時提升中後台系統技術水平，為應用層面建立基礎。

成為運用新技術的領軍者，不但可以更易抓住南向投資者的偏好，而且也有利於提升本港客戶價值，優化現有客群的投資理財體驗，吸引本港新客戶。

從流程和平台着手 創造零售投資訂制化體驗

訂制化服務也是內地金融消費者的一大需求：內地投資者對於付費的訂制化投資服務的接受程度，尤其是根據自身特定情況量身訂做的財富管理方案，均高於其他國家水平。

訂制化服務，對於人力資源以及技術水平的需求都高於千人一面的服務。面對人力資源寶貴的本港現狀，銀行應從流程和平台兩方入手，優化時間管理，提升流程效率，布局技術應用，以自動化智能化代替部分人力，以智能技術輔助投資決策。一則客戶能直接獲得人工智能係統的個性化投資服務，二則銀行投資顧問也能從流程冗項中抽身，有更多的時間以及數據、技術賦能為客戶提供度身訂制建議。

了解內地金融消費者習慣把握機遇

作為國家經濟活力最強的地區之一，大灣區在國家發展戰略中有着十分重要的角色，其龐大潛力實在不可忽視。因此，本港銀行必須着力瞭解南向投資者的3大行爲習慣和傾向，打造「全渠道化」、「數碼化」和「訂制化」的客戶體驗，以服務質素取勝，才能在跨境理財通的眾多競爭對手中突圍而出。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。