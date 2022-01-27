▲ 【理財個案】50歲持3物業部署退休 如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？

疫情期間，不少人行業受衝擊，部分打工仔更不幸地失去工作，但如果有足夠的資產及現金流支撐生活，提早退休是否好選擇？有讀者今年50歲，丈夫2年前因疫情失業，她亦因健康原因打算退休，他們持有3個物業，惟每月家庭開支高達8.2萬元，想要退休又是否可行？應如何善用現有資產增加現金流？看看龔成是如何回答。

【公務員人到中年想做業主 60歲退休如何平衡父母生活費及供樓開支？：按此】

讀者：

你好，本人現正處人生交叉點，好希望得到你中肯意見，萬分感謝。

本人跟丈夫剛到中年50歲，丈夫在2019年疫情爆發時開始失業，本人月入大約有5萬元。由於早年積極工作及有買樓投資，現有資產如下：

因工作壓力問題，本人身體開始出現毛病，想打算退休。敢問我有資格考慮退休嗎？我們應該怎樣配置現有的資產以支持我們的日常開銷？

【剛退休人士買股票致輕微抑鬱 除咗股票仲有咩方法管理退休資產？：按此】

龔成：

睇返你現時生活開支，每月大約8.2萬元。扣除你每月租金收入，大約每月最少要3.5萬元，才足夠生活。

我以股息率6%計，你需要700萬元本金，才可以足夠產出每月3.5萬元現金流。以你現時狀況，明顯是資金不足。

不過，你現時有3個物業，可塑性好高。你現時支出中，租金佔比重最大。如果可以係這裡調整到，成件事會易好多。

例如，你賣出現時物業一，再買另一間較細的往後用作自住。除了節省租金成本外，也能釋出更多資金，去支援你退休生活。你可以從這3個物業配置上諗吓，點樣可以減少開支，甚至釋出額外退休資金，去支援你的退休計劃。

當你有足夠資金，以達至退休收支平衡。你就可以「分注」買入以下收息股，並長綫持有。

同時間，你都可以買一些A級債券、年金、銀行定息計劃等等，去令你現金流組合，更多元化。

收息股組合，你可考慮：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

佐丹奴國際 （00709）

中石化 （00386）

互太紡織 （01382）

富豪產業 （01881） 等 記住，股價略波動，不能太過大注。

至於你提到的持股，都係有質素，只要唔係太偏重於某一隻，咁就無問題。而人民幣不是一個理想增值工具，如無實際用途，建議換回港元去做投資。

而140萬元現金，你可以等大市再回調，就慢慢加注落D收息股，去累積你這個退休組合。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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