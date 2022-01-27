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【2022壬寅虎年】Chantel姚焯菲入行後首開戶儲利市　11至17歲中銀客可登記FPS收電子利市

精明消費 14:20 2022/01/27

分享：

近日人氣爆燈的15歲女歌手姚焯菲（Chantel）做女主角，與微辣旗下藝人一同拍攝中銀香港「虎年潮拜Phone利是」賀年短片。

提到新年的拜年習俗，Chantel表示最喜歡𢭃利市，人生「第一桶金」都是多年來儲起的成果。可惜今個農曆新年，有工作在身，少了機會去拜年。

她又提到，自小家人已幫她儲起利是錢，最近已為她開戶口，讓她學習自主理財。她剛剛在中銀香港開了入行後首個銀行戶口，並決定將今年收到的傳統利是都儲入這個戶口。由於爸爸媽媽都是會計師，Chantel從小已學到儲錢理財的概念，所以她計劃將利市錢都放到戶口，用來作將來進修跳舞及演戲之用。

    點擊圖片放大

由即日起，年滿11歲至17歲的中銀香港手機銀行客戶使用流動電話號碼或電郵地址等登記「轉數快」後，可收取電子利市。此外，客戶通過「Phone利是」，每次可在同一交易版面派發港元利是予最多10個持有中銀香港／其他本地銀行帳戶或儲值支付工具帳戶的收款人。客戶可點選20元、50元、100元或200元利市或自訂金額，亦可在頁面中手動輸入或選擇祝福語，如「虎年發大財」、「升職加薪」等。BoC Pay更備有拆利市功能，增加喜慶氣氛。

想知更多派電子利市的優惠資訊，就要留意2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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