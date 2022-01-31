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【2022壬寅虎年】中環ifc商場鼓舞歡欣齊賀新年

精明消費 12:10 2022/01/31

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在農曆新年，很多時也會聽到鑼鼓聲，為節日帶來熱鬧的氣氛。中環ifc mall（國際金融中心商場）今年以「鼓舞歡欣」為主題，在一樓中庭設立一個賀年裝置，開放日期由即日至2月13日。 這個裝置會以中國傳統新年祥鼓為主題，並用當代藝術來呈現張燈結綵的傳統市集，讓大家與親朋好友一同「打卡」拍照，共度佳節。

裝置中央設有一個大燈籠，內部亦裝上了大大小小的祥鼓和桃花樹作為裝飾，而在大燈籠下面，則有「鼓聲祈願」互動遊戲，參觀人士敲響鼓面為親朋好友祈願，然後熒幕會顯示一個專屬的象形文字。完成遊戲後，便可到「幸運廊」，兩邊屏風上掛有象形文字和漢字的木牌，一看便可知道專屬文字的寓意。

此外，參觀人士也可在「揮春樂鼓」拍打鼓面，創作賀年敲擊樂曲。現場將會派發揮春，參觀人士可以為揮春加上吉利壓印。揮春數量有限，先到先得，送完即止。

活動詳情

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ifc mall「鼓舞歡欣」賀年裝置

日期：即日至2月13日
時間：早上10時至晚上10時
地點：中環香港國際金融中心商場一樓中庭

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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