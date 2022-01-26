【ESG】晨星：中國可持續發展基金現爆炸式增長　環保行業及碳中和主題基金受捧

晨星發布《2021年中國可持續發展公募基金概況》報告，指中國可持續發展基金呈現爆發式增長，2021年首三季度，資金淨流入高達818.1億元，創下歷史最高記錄。報告亦指出，中國可持續發展基金中，環保行業基金和碳中和主題基金佔據主導地位。

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報告指，自2020年9月中國承諾爭取在2060年前實現碳中和以來，中國投資者對環保行業基金和碳中和主題基金的興趣急劇增加，2021年首三季度，中國可持續發展基金的資金淨流入高達818.1億元人民幣，創下歷史最高記錄。而截至2021年9月底，中國可持續發展基金總管理規模達到3,390億元人民幣，較2020年底的1,900億元人民幣有大幅增長。

中國可持續發展基金中，環保行業基金和碳中和主題基金佔據主導地位，具體而言，有80%為環保行業基金或碳中和主題基金。環保行業基金主要集中在與綠色經濟相關的行業，例如可再生能源、電動汽車以及環境保護和服務行業，而碳中和主題基金，則通過主題投資的方式尋求在低碳經濟轉型中獲益，截至2021年9月30日，兩類基金合計規模佔可持續發展基金總規模的93%以上。

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不過，報告亦指出，中國投資者對可持續發展基金的熱情主要受市場環境和基金表現影響，而非由其ESG目標決定，根據歷史資料顯示，可持續發展基金的大規模資金流入和產品發行往往發生於股市或相關行業表現強勁時。

報告亦發現，採用ESG整合策略的基金僅佔中國可持續發展基金的一小部分，中國市場目前缺乏標準化的ESG分類和針對可持續發展基金的資訊披露框架。而值得高興的是，中國監管機構將可持續投資作為中國綠色轉型的主要推動力，過去3年中，已有幾家大型基金公司建立專門的ESG研究團隊，逐步朝ESG投資方向邁進。

責任編輯：李瑩

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