【存息優惠】平安壹賬通銀行港元定存優惠 50萬存3個月獲$880息 收息攻略 18:05 2022/01/26 分享： 平安壹賬通銀行（PAObank）近日推出3個月港元定期存款優惠，起存額低至100元，可享年息0.7厘，名額有限。 是次優惠適用於所有PAOB個人銀行客戶，存款上限為50萬元。以最高存款額計算，若以50萬港元存3個月，享0.7厘年息，到期可獲約882.19元利息。 責任編輯：曹佩鈞 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【存息優惠】富融銀行推邀請好友開戶優惠 成功開戶各得3.91厘加息券 2022/01/25 【存息優惠】富融銀行推邀請好友開戶優惠 成功開戶各得3.91厘加息券 【存息優惠】渣打新客開戶優惠 首5萬港元存款享1.88厘年息 兼抽林家謙音樂會門票 2022/01/24 【存息優惠】渣打新客開戶優惠 首5萬港元存款享1.88厘年息 兼抽林家謙音樂會門票 【活期存款】8間虛擬銀行活期利率大檢閱 邊間港元活期年息達3.6厘？ 2022/01/18 【活期存款】8間虛擬銀行活期利率大檢閱 邊間港元活期年息達3.6厘？ 【活期存款】再有虛銀減活期息！ 平安壹賬通周五起削活期息至0.4厘 2022/01/17 【活期存款】再有虛銀減活期息！ 平安壹賬通周五起削活期息至0.4厘 【人民幣定存】新春定存優惠合集 288天人幣定存享年息2.88厘 2022/01/14 【人民幣定存】新春定存優惠合集 288天人幣定存享年息2.88厘 定期存款 港元定期存款