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【存息優惠】平安壹賬通銀行港元定存優惠　50萬存3個月獲$880息

收息攻略 18:05 2022/01/26

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平安壹賬通銀行（PAObank）近日推出3個月港元定期存款優惠，起存額低至100元，可享年息0.7厘，名額有限。

是次優惠適用於所有PAOB個人銀行客戶，存款上限為50萬元。以最高存款額計算，若以50萬港元存3個月，享0.7厘年息，到期可獲約882.19元利息。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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