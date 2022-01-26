【存息優惠】平安壹賬通銀行港元定存優惠　50萬存3個月獲$880息

平安壹賬通銀行（PAObank）近日推出3個月港元定期存款優惠，起存額低至100元，可享年息0.7厘，名額有限。

是次優惠適用於所有PAOB個人銀行客戶，存款上限為50萬元。以最高存款額計算，若以50萬港元存3個月，享0.7厘年息，到期可獲約882.19元利息。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經