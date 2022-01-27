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【2022壬寅虎年】桃花園行桃花運　油塘大本型會員限定DIY手工包　買滿$200可換禮品

精明消費 11:30 2022/01/27

分享：

據說桃花能夠增進人緣和愛情運勢，更是農曆新年必備的年花之一。趁着新年，到桃花園內行個桃花運，沾一沾幸福美滿的旺氣如何？

油塘大本型在中庭設立了一個中式庭院「桃花園林迎新春」，以仿真桃花作為裝飾，內有老虎圖畫大燈籠及巨型桃花亭，配以紅色心型燈飾，情侶「打卡」最適合。另外亦有由電子熒幕組成的虛擬鯉魚池，商場外也有舞獅擺設及一個裝上了金錢和風車的隧道，祝願虎年行大運。

商場也設有消費獎賞，由即日至1月31日，顧客凡購物滿200元或以上，可憑即日兩間商舖電子貨幣消費收據換領禮品1份，禮品每日數量有限，換完即止。而Domain Club會員亦可在指定日期，憑即日電子貨幣消費300元收據換領DIY手工包1份。

活動及優惠詳情

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    +2

 

桃花園林迎新春

開放日期：即日至2月15日
開放時間：早上7時至晚上11時

新春賀年禮換領詳情

推廣日期：即日至1月31日
換領時間：下午2時至晚上10時

顧客在大本型商戶以電子貨幣（信用卡、易辦事、八達通）消費滿指定金額，即可憑兩間不同商戶即日單據換領禮品，而每張單據需消費50元或以上。禮品數量有限，換完即止。

  • 消費滿200元：星空水杯
  • 消費滿400元：罐頭鮑魚
  • 消費滿600元：盒裝茶葉
  • 消費滿800元：16cm有蓋單柄鍋
  • 消費滿1,000元：24cm有蓋湯鍋

Domain Club會員活動詳情

  • 1月29日：賀年喜慶花牌DIY手工包
  • 2月14日：浪漫皮革玫瑰花DIY手工包

換領時間：下午2時至6時

會員在即日以電子貨幣（信用卡、易辦事、八達通）費滿300元，可憑收據換領DIY手工包1份，每名會員最多換領1份，數量有限，換完即止。

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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