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【收息股】怕大市太波動想保本收息？　入場費低過1萬元高息藍籌股選擇

17:50 2022/01/26

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近期股市波動，難以看透走勢，不少人都開始轉為投資高息股收息保本。如果想買入高息股穩陣收息，但手上的現金流又不太多，有甚麼選擇呢？本網在眾多藍籌股中找出每手入場費低於10,000元，股息率又高於5%的股票！

■每手入場費$10,000以下高息藍籌股選擇■
（按股息率低至高排序）

    點擊圖片放大
    +7
    +6

在每手入場費低於10,000元的藍籌股中，股息率超過8厘的有3隻，分別是中國石油化工股份 （00386） 、碧桂園 （02007） 及中國聯通 （00762） ，股息率分別為8.6%、8.3%及8.3%。

另外，3間內銀股中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 及建設銀行 （00939） 的股息率表現都不錯，分別有7.8%、6.8%及6.7%，且每手入場費僅介乎3,000元至6,000元。

藍籌股是指在行業中擁有支配地位及業績優良的股票，它們市值大而且成交活躍的股份，一般都被投資者介定為較為穩健的股票。但在市況波動期間，藍籌股的股價表現都有機會出現大幅上落，投資前宜先做好功課，及留意影響大市的各項因素！

想知更多收息藍籌股選擇，留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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股票 收息股 建設銀行（00939） 中國石油化工股份（00386） 中國聯通（00762） 工商銀行（01398） 碧桂園（02007） 中國銀行（03988） 藍籌股

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