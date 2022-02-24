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【自我增值】做人最緊要識投資自己！　5個增值好方法

個人增值 14:55 2022/02/24

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不少人認為投資是要買股票、買樓或買保險等。不過這些都是很被動的，有時候投資知識不足分分鐘蝕錢，但有一項投資是肯定不會蝕錢而且很可靠，就是投資自己，不過到底要如何投資自己呢？或是投資自己的甚麼方面才是好呢？以下提供數個選擇，或許總有些適合你。

1. 進修新技能

隨時代的轉變，很多過去的技能都不是現有工種所需要的，你可以在個人的工作範疇上學習有關方面的新技能。

2. 學習新語言

每天工作都已經很累，而且個人的工作亦沒甚麼自己有興趣的範疇想去進修，那麼你可選擇學一種新語言。網上科技發達，即使不去上堂，在家學習語言亦很方便及普遍，在網上尋找一下，要找到語言課程並不困難。

3. 保持儀容整潔

即使你的工作並不需要「見人」的，你亦要好好整理自己的儀容，不一定要花費很多去購買名牌，但要學懂穿搭技巧，保持整潔的形象，讓人不會有不想靠近的感覺。

4. 處理好人際關係

踏入社會工作後，你會發現身邊多了很多不同的朋友圈，不過要如何維繫或是再認識新朋友亦是一個學問。人生時間太短暫，分清甚麼朋友值得交往、甚麼人值得你花心機及時間很重要。有些人不斷浪費你時間的，可以離開，真心的朋友，彼此明白便好了。

5. 定期進行斷捨離

執拾家中的物品也算是投資自己？若你有定期處理家中的雜物時，你有機會減少很多不必要的消費，亦節省不少的金錢，同時扔掉殘舊、沒用的物品，整理家中儲物空間，讓你有更舒服的生活環境，整個人也可以得到更好的休息，有更好的身心狀態，這也是理想的投資方式。

 

責任編輯：陳玉蓮

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