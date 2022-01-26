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WFH影響　物業買賣宜預留更多時間

博客 13:50 2022/01/26

分享：

第五波疫情來襲，在政府之外，多家銀行亦已安排職員在家工作（WFH）。雖然說本地銀行過去2年已累積大量的職員WFH經驗，應該不會重現初時手忙腳亂，令按揭申請大塞車的情況。但在買家角度看，宜為買賣預留更多時間，減少疫情時間按揭審批時間可能延長帶來的風險。

涉按保宜爭取更長成交期

理論上，香港的網絡速度理想、過去2年的疫情，也為各家機構帶來充裕的時間提升網絡設備，單以操作電腦來說，職員在家抑或在辦公室工作，差別已經不大。但參考過去數波疫情，按揭審批的時間多多少少有所延長。由買家的角度考慮，為安全計，宜為買家爭取較正常為長的交易期：不涉按揭保險的，過去45天的成交期算是安全，大可與賣方商討，延至60天。但涉及按保的申請，宜爭取更長的成交期。

在成交期之外，買家如一早準備好整全的文件，亦有利於銀行按揭審批，包括：

  • 臨時買賣合約
  • 身分證明文件
  • 有效住址證明
  • 3至6個月糧單
  • 3至6個月銀行月結單
  • 稅單

在時間及文件之外，買家也要留意，如果疫情持續，會
會令樓價出現調整、物業估價下調，萬一出現估價不足，便需要準備更多的資金以完成交易。

【借錢做首期？　按揭申請分分鐘被拒批：按此

最後，參考過去經驗，銀行會以更保守的標準審視受疫情影響行業的按揭申請人的入息。例如飲食業、旅遊相關行業等，即使就業情況已有改善，銀行仍可能在計算此類申請人的非固定收入時，採用較嚴格的標準，此都可能影響壓力測試的計算，令可借入的樓按金額減少。

綜合而言，疫情之下入市，無論在申請按揭的時間上、抑或物業估價、個人入息計算上，都宜保守一點，以策安全。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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