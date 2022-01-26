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【旅居歐洲】Airbnb「1歐元房屋」計劃做旅居主人　免費住意大利「最美村莊」1年

個人增值 19:05 2022/01/26

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全球多元旅宿平台Airbnb宣布將推出「1歐元房屋」計劃，獲選的1位旅客可以免費入住位於有「最美村莊」之稱的珊布卡（Sambuca）Airbnb房源1年。除了這一項福利之外，還可以在舒適的環境下遙距工作，並擔任Airbnb旅居主人。

Airbnb指計劃的構思來自2019年珊布卡「1歐元房屋」振興運動，鼓勵並吸引年輕人才回鄉、帶動國際企業投放資金，藉此推廣迷人南意大利風情和文化遺產。

任旅居主人住傳統老房屋

獲選的旅人將於2022年6月30日起開始擔任為期1年的Airbnb旅居主人，協助促進當地社區發展，更可以保留擔任旅居主人的所有收入，同時也能邀請最多4名的親朋好友同行。

另外，獲選的旅人有機會入住一幢由Airbnb和意大利建築公司Studio Didea合作翻修改造、位於珊布卡市中心的樓高三層傳統老房屋。

一個月培訓學習意大利語

獲選者在抵達珊布卡後，將於入住的頭一個月接受培訓，從一位Airbnb旅居主人身上學習意大利語和烹飪，透過深度了解當地文化與日常，創造不同以往的生活體驗。旅人除了可以在西西里島招待旅客以賺取額外金錢，還可以利用出租房源以外的時間遙距工作，充分展現結合工作和生活的全新旅行方式，實踐「住進全世界」。

有興趣參與是次計劃的香港人，可以參考以下網頁，以了解更多相關規定、細節及甄選資格。

報名詳情

報名日期：美國東部時間 2022年2月18日截止（香港時間2月19日）
要求：獲選者必須在2022年6月30日前抵達珊布卡

參考網頁

■更多珊布卡市中心傳統老房屋圖片■

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責任編輯：區祖飛

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