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【2022壬寅虎年】利市封＝身份象徵？　銀行奢侈品牌利市封有價有市　最貴封套要50元一隻？

精明消費 15:25 2022/01/27

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【2022壬寅虎年】利市封＝身份象徵？　銀行奢侈品牌利市封有價有市　最貴封套要50元一隻？

即將踏入壬寅虎年，又是派利市或者收利市的時候！雖然今年銀行積極推出獎賞鼓勵派發電子利市，但仍有不少人堅持派發實體利市。選用哪些利市封甚至已經成為身份象徵，網上平台有不少國際銀行、奢侈品品牌的利市封放售，部分名牌利市封更高達50元一個！

【ZA Bank推電子利市與好友綫上拜年 做任務抽角色瓜分1,000萬獎金：按此

免費利市封轉售10元一個

據《彭博》報道，銀行向客戶免費派發的利市封，在網上平台竟然有價有市！報道統計各銀行在香港網上買賣平台，包括Facebook Marketplace和Carousell上的價格，以平均每個利市封的價格排位，發現瑞銀（USB）的利市封是最受歡迎，高達10元一個，瑞信（Credit Suisse）排名第2，價格為每個6.2元；第3位是摩根士丹利（Morgan Stanley），每個為5.9元。

■銀行利市封網上平台售價■

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【PayMe推群組利市功能 派5封電子利市即送28元獎賞：按此

除了銀行利市封外，在網上平台Carousell上亦有不少人放售奢侈品品牌的利市封，包括LV、Chanel、Gucci及Hermès等，最貴要成50元一個，而最便宜亦要10元一個。到底哪個名牌的利市封最有價有市？這個價錢又是否值得？

■名牌利市封網上平台售價■

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更多農曆新年商場超市優惠，即睇2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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