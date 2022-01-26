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【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛

博客 13:29 2022/01/26

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《單身即地獄》已播畢一段時間，仍然掀起不少話題，眾參加者更人氣高企。

2020年Netflix的一齣真人騷《慾罷不能》，甫播出即引發全球網民追看。去年12月中Netflix推出韓國版，取名《單身即地獄》。從開放的西方男女，轉變為相對內斂的韓國人；從限制身體接觸的主題，改為尋找戀愛對象。上架前，大家對被稱為韓國版《慾罷不能》的這齣實境節目，質疑多過期待。結果，終集在1月初播畢至今，話題不斷，證明外表姣好、身材曼妙的男女互動，極具吸引力。

眾參加者需要在島上自行煮食，增加彼此的接觸、交流。（電影劇照）

《單身即地獄》（Single,s Inferno）自去年12月中在Netflix播出後，掀起超高討論度，第一季在上月初播映完畢，無論節目內容或當中主角，仍然成為熱門話題。有別於西方版的《慾罷不能》，這次節目邀請了韓國影視明星李多熙、洪真慶、曹圭賢及韓海擔任主持，在節目中穿插評論，甚至以觀眾角度一起分析、預測各參加者的行為，令可看度提升不少。

無人島上共處9天

配對成功的參加者可以獲得前往「天堂」的獎勵，享受豪華酒店住宿體驗。（電影劇照）

節目之初，5男4女參加者逐個依次序出場，來到被稱為「地獄島」的無人海灘小島，共處9天8夜。參加者不知道彼此的年齡、職業，在資源有限的地獄島上，只能通過各種遊戲、活動了解對方。而若一男一女配對成功，就可以一起逃到天堂島，即在名為「天堂」的豪華酒店總統套房內享受夢幻約會，而且可以知道彼此的年齡和職業，單獨相處整個晚上。

節目找來各式各樣的參加者，但眾人均有一個共通點——全為外貌標緻、身材健美，極富魅力的男女。男參加者方面有很長得宛如韓劇男演員的金賢中、充滿文青氣質的崔時訓、富成熟男人魅力的吳振澤、暖男類型的文世勳，以及親和力強的金俊植。女參加者方面，節目方亦邀請了具不同女性特質的人選，包括既嫵媚又帶點冷傲的宋智雅、清純可愛的申芝燕、健康爽朗的姜素妍，和活潑親切的安藝媛。這個5男4女配，後段更再添1男2女。即使男女人數均等，卻避免不了有些人更受歡迎，有些人被冷落。

節目中不時上演3人或多角感情瓜葛，令人看得投入。（電影劇照）

為逃離地獄而尋愛

《慾罷不能》以「性」作節目主題，限制參加者發生性行為與親密行為，以換取獎金。《單身即地獄》則另設新玩法，參賽者們分男女營，一起留在「地獄島」上居住，甚至要自行煮飯、打水，在無冷氣的無人島上過原始生活。這種設定讓參加者更熱切進行配對，以逃離「地獄」。而且看過「天堂」的免費美食、私人泳池和豪華大床，連觀眾也會替留在島上的參加者可惜，投入度自然大增。

參加者在島上的一舉一動都被鏡頭捕捉，滿足觀眾的好奇心。（電影劇照）

雖然較之歐美版本，韓國人的尺度令節目少了視覺上的衝擊，但男女之間火花四濺的曖昧互動，卻更令港台韓觀眾更投入。例如當中最受男參加者歡迎的宋智雅，不只外表最令人驚艷，嬌媚的說話語氣也迷倒各人，至後段甚至上演兩男、三男追一女的戲碼。人生如戲，戲也如人生，節目中有特別受歡迎的萬人迷，也有屢戰屢敗的失意專情男。這些情場追逐，殘酷卻又無奈，在現實生活中亦常見，莫怪乎觀眾們看得肉緊又投入。

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撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

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