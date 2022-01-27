【2022展望】Omicron影響持續　出現滯脹風險高

美國通脹在2021年底升至自1982以來的最高水平，當地消費物價指數（CPI）按年比較上升了7%。施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade表示，雖然這些數字均屬意料之內，對美國聯儲局收緊貨幣政策的壓力可謂有增無減。

Wade表示，新冠變種病毒帶來持續干擾，加上央行試圖將通脹維持在可控水平，滯脹風險正在增加。

參照最新公布的通脹數據，商品價格上漲是讓年度消費物價指數這項通脹指標向上的原因之一，但更讓人憂慮的是食品及能源除外的核心通脹按年增長了5.5%，是自1991年以來最高。

Wade表示，核心通脹壓力跟新冠疫情所致的供應層面問題有着密切的關係，這意味着零售商遭遇到無法應付需求增長的情況，因而需要提高價格應對。由於快速傳播的Omicron變種病毒，情況更令人擔心，例如勞動人口或需被迫隔離，甚至住院，供應鏈再次遭到新一輪的壓力。聯邦快遞已就運送可能出現延誤發出警告，而在洛杉磯和長灘港口，等待泊岸卸貨的船隻亦已再度增加。據估計，每十名港口工人當中便有一人因為新冠疫情的關係而缺勤。若供應方因為 Omicron而受到影響，則有可能導致美國乃至全球走向滯脹，意味着通脹將在增長放緩之際持續升溫。

通脹在增長放緩之際持續升溫

另外，由於出行及服務行業消費因出現變種病毒而受限，消費者的購買力進一步轉向貨品，繼而讓供求失衡情況加劇，而通脹升溫的情況亦因此延長。最新的通脹數據清晰地反映出核心物價的升幅加快，Wade指出，或許讓人更憂慮的是隱性服務價格的升幅。這主要受房屋市場所帶動，而且傾向是周期性的上升，佔整體消費物價指數近三份之一的住屋成本於截至2021年12月的一年內上升了4.1%，是自2007年樓市泡沫爆破前以來最高。在按揭利率偏低的支持下，樓市明顯向好，而這同樣反映通脹正在加深。

Wade預期，由於Omicron的影響持續，加上聯儲局加大力度遏止通脹，走向滯脹似乎是現時較迫切的風險。

責任編輯：陳玉蓮

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