【2022展望】亞股有望跑贏美股　晨星看好內房科網半導體10隻重點股

晨星（Morningstar）日前公布《2022年第一季亞洲股票市場展望報告》，預計在接下來的兩季，美國利率上升的憂慮將限制股市漲幅，投資者會轉為價值取向，中國股票和有增息潛力的防禦性股票將相對穩健。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，上半年亞洲股市仍有風險，但個別股份仍有機遇。此外，香港和新加坡銀行的股價表現會隨着市場對加息的預期而有所改善，部分銀行仍具吸引力。陳麗子相信今年亞股有望跑贏美股，不過要留意內地疫情反彈，需要觀察防疫措施帶來的影響。

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對於內地互聯網板塊方面，晨星看好網絡遊戲的前景。報告表示，踏入2022年中國互聯網行業的監管環境將轉趨穩定，內地政府允許民營企業處理其數據已反映出政府與企業之間的信任有提高。根據業內人士和公司管理層的討論，早前內地暫停發放新遊戲許可證是為了對未成年用戶實施保護措施，相信當局並沒有停止審查程序，假如恢復發放新遊戲許可證，科網遊戲公司如網易（09999）將成為主要受益者。

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晨星相信美聯儲會在今年加快加息速度，估計淨息差改善及中期經濟開始復甦可以支撐香港和新加坡部分銀行的股價表現。

至於房地產方面，內房股因開發商債務違約事件拖累行業股價表現，而內地政府持續控制內房投機及槓桿的行為，因此預期整體政策環境仍會維持收緊狀態。不過現時現貨市場進一步放緩及行業萎靡不振，可能會促使政府採取緩解寬鬆措施，以免違約事件蔓延。至於本地房地產價格普遍疲軟，香港的住宅物業交易仍具彈性，預計中期內利率會上升，不過整體利率仍處於較低水平。近日寫字樓租賃活動雖有所回升，但寫字樓租金及空置率將繼續受壓，相信直到香港與內地通關才有利零售商鋪及寫字樓租金上升。

半導體業方面，晨星認為半導體和被動元件供應商將繼續受益於5G應用及汽車數位化的增長，不過要注意疫情有機會再次中斷供應鏈。機構預測半導體短缺可能會持續到2022年，但由於代工廠於上年宣布開始建設製造廠，相信在2024年開始會轉為供過於求。

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責任編輯：嚴熹曼

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