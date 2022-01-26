【好戲推介】Netflix電影《千萬別抬頭》　藉末日亂局反諷現實荒謬

▲ Netflix新播映的《千萬別抬頭》，聯合眾多荷里活巨星，是部講述彗星撞地球的電影。

曾有評論說過，末日題材的電影之所以特別受歡迎、長拍長有，因為觀眾看完後回到現實世界，會產生「幸福感」，對自己不必經歷滅亡而慶幸。然而Netflix上月底上架的電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up），卻一反末日類型片，令人看過後深深體會現實就如同電影般荒謬，甚至過猶不及。

來到2022年，一個又一個預言中的「世界末日」都安然過去，如果忽然有一天，科學家宣布半年後所有地球上的生物都將被毀滅，會有人相信嗎？

Netflix最近新播映的《千萬別抬頭》，聯合眾多荷里活巨星，用電影告訴大家，再確鑿的證據和事實，也一樣可以被政客、輿論，或網上眾多的鍵盤戰士所掩蓋動搖，甚至醜化扭曲。電影由奧斯卡影帝、影后里安納度狄卡比奧、珍妮花羅倫絲主演，還有極具分量的演員如梅麗史翠普、《沙丘瀚戰》主角Timothee Chalamet參演，導演為Adam McKay，曾執導《蟻俠》。

▲ 堪稱電影中最大亮點的科技巨擘彼得（中），成為電影中的「救世功臣」。（電影劇照）

故事描述天文學系的博士候選人凱特（珍妮花羅倫絲飾）發現新彗星，興奮地向她的教授藍道明迪（里安納度狄卡比奧飾）報告，兩人卻發現這顆巨大的彗星正朝地球而來，甚至在短短6個月後就會撞擊地球，引致全部物種的滅絕。他們驚慌之下馬上聯絡美國太空總署（NASA），負責人卻似乎無法理解事情的嚴重性，只能聯絡行星協調辦事處的處長來確認。短短5分多鐘的片頭，已經令人察覺電影的走向，並非過往所熟悉的末日片。黑色幽默、嘲諷的定調，從一開始就非常清晰。

總統不再熱血正義

幾乎所有美國末日電影，美國總統的出場或參與都極其重要。《千萬別抬頭》也將總統置於重要位置，讓兩位來自密西根大學的天文學家半夜坐上貨機，急急忙忙趕去白宮向總統滙報解釋。然而這位總統（梅麗史翠普飾）貴人事忙，讓兩人白白乾等一天。不只他們難以相信，觀眾也開始覺得奇怪，難道還有其他事比世界末日更重要、更逼切？

▲ 奧斯卡影后梅麗史翠普今次在電影中的總統形象令人耳目一新。（電影劇照）

事實是，總統和其身兼幕僚的兒子都對兩位天文學家的警告置若罔聞，更因為他們並非畢業自常春藤的大學（美國社會認同的名牌大學），質疑其數據的真確性。總統一行人甚至只考慮即將到來的大選，毫不掩飾他們的不耐煩和輕蔑，匆匆將里安納度他們打發走。

當觀眾以為這種冷待只是基於政客的虛偽和黑暗，下一幕卻馬上令人再一次失笑。兩人發現無法得到政府的重視和支持，決定轉而向傳媒發放消息，更親身上熱門訪談節目爆料，希望喚起大眾的關注。結果，世界末日的消息竟遠遠不及明星的醜聞更有話題性。節目主持人聽見6個月後彗星將撞擊地球，全部物種將毀滅，還開玩笑說可否直接撞向他前妻的房子。此時發現慧星的凱特再也按捺不住，直接在直播節目上爆發，質問主持人為何視世界末日為笑話。

▲ 節目主持的戲謔態度令人生氣又好笑，將電影的諷刺氛圍推至高峰。（電影劇照）

科學家淪為笑柄

電影發展至此，有人認為已非災難片，而是紀錄片，甚至笑片。最令人意外的是，原來電視背後的觀眾，也在嘲笑凱特的爆發，更將她的惡樣製成表情包，在網上廣為流傳。將關乎全人類存亡的事公諸於眾的天文學家，卻被淪為笑柄，失笑之餘，更讓人無奈。

《千萬別抬頭》從不同角度，解構一個面臨毀滅可能的世界裏，人們會有的反應和態度，包括政治手段、輿論操作、網絡亂象，無比醜陋又寫實。電影中摧毀彗星的計劃到底成功與否，其實已不重要。不過導演在結尾告訴你，人類存亡，從來關乎人性。

▲ 電影中絕無僅有的一幕「末日感」場面，就是凌亂不堪的超市。（電影劇照）