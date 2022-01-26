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【理財規劃】2022年要避免的3個簡單投資錯誤

博客 11:50 2022/01/26

分享：

投資股票市場是建立財富、增加儲蓄和為退休做準備的絕妙方式。但是為了盡可能賺得更多一點，擁有正確的策略很重要。你選擇投資的方式和地點在很大程度上取決於你的個人喜好，例如，一些投資者更喜歡購買個股，而另一些投資者則更喜歡指數基金或交易所買賣基金（ETF）。但是，無論你投資在哪裡，都有一些常見的錯誤可能會損害你在2022年的收入潛力。

【股市動盪要清倉持現金 ：按此

錯誤1：在波動期間不投資

當股市變得更糟時，投資者可能很容易就會暫停投資，直到市場回穩及顯著反彈。然而，從長遠來看，這有時弊大於利。儘管這似乎違反直覺，但市場低迷是買入更多股票的最佳機會。如果你只在市場好景時買入，那麼你就是在股票最貴的時候買入。隨着時間的推移，這可能會讓你付出比你想像的更多代價。雖然在波動時期進行投資可能會令人生畏，但請記住，股市從低迷中反彈的歷史由來已久。只要你在正確的地方進行投資，你的投資組合最終很有可能會恢復。

錯誤二：將資金撤出市場

同樣，將你的資金完全撤出股市也可能是一個代價高昂的錯誤。從理論上講，在出現低迷迹象時撤回投資，然後在價格較低時再投資是有意義的。但是有效地把握市場時機幾乎是不可能的，而且你可能會損失很多錢。

股市是不可預測的，即使是專家也無法準確預測何時會出現低迷或崩盤。在許多情況下，股價會下跌幾天，然後迅速反彈。如果你賣掉所有東西，然後市場立即飆升，你就會錯過那些潛在的收益。另一方面，如果市場確實崩盤，但你卻等待太久才沽出，你最終可能會以低於你支付的價格出售你的投資，因而實現你的損失。因此，最好的做法是簡單地持有你的投資並等待市場復甦。

錯誤三：買入短期投資

在過去的1年裡，隨着GameStop、AMC Entertainment、Dogecoin等投資飆升至令人難以置信的高度，meme股上漲。因而促使更多香港投資者進入美股或幣市。然而，通過這些類型的投資賺很多錢是非常困難的。通過meme股票等短期投資致富需要難以置信的運氣。由於散戶投資者成群結隊地購買以推高價格，這些股票往往會飆升，但不久之後才出售以快速獲利。如果你買或賣得太晚（即使只是幾天），價格很有可能會暴跌，你最終可能會賠錢。

一個更安全的選擇是專注於具有長期增長潛力的投資。這些股票不會讓你在一夜之間成為百萬富翁，但隨着時間的推移，它們更有可能獲得正的平均回報。通過選擇正確的長期股票，持續投資（即使在經濟低迷時期），並保持資金長期投資，你將順利地創造可以持續一生的財富。

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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