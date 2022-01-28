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【2022壬寅虎年】派1蚊利市都可以回贈38元？　5大方法派電子利市攞盡回贈優惠

精明消費 13:05 2022/01/28

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農曆新年將至，不過今年因為疫情關係未必可以親身與親友拜年，多間銀行於是推出電子派利市功能，讓客戶隔空都可以祝福親友！間間銀行都推優惠及新年大抽獎，究竟點派利市、點攞回贈先最抵最慳錢？

1. 八達通App派1元都可以拎38元

新客戶成功在八達通App登記「轉數快」後，使用新推出的「e利市」服務，可獲38元回贈，名額2萬個。「e利市」利市可自訂派發金額及數量，即係派1蚊都可以攞38元回贈。

【八達通App新客登記轉數快 再派e利市送$38獎賞（附登記步驟）：按此

2. 大新新客派10元回贈30元

用大新App派10封10元的電子利市可獲38元回贈，即最少合共派100元利市就可以獲得回贈。新客戶派最少1封10元電子利市更可獲30元利市。

【大新潮派e利市參加抽獎贏8,888元 同時登記轉數快收款可抽10次：按此

3. Alipay新用戶派20元獲30元禮券　最多20次

新用戶用Alipay HK派20元或以上的電子利市，可獲30元禮券組合，推廣期內最多可獲20次，即共派400元利市就可獲600元禮券。另外派本地及跨境利市最多的首100名用戶可獲贈利市大勁賞，包括888元現金券、商戶福袋等。用戶可自訂利市金額，即可以每次派300封利市每封派0.1元都得。

【AlipayHK可派本地及跨境電子利市 3攻略賺盡1,488元現金券及禮券獎賞：按此

4. PayMe派集齊人數齊齊分享　淨袋28元

用戶用PayMe可以向親朋好友派一封總值250元的「群組利市」，只要有5個人成功透過同一條連結收取「群組利市」，即可獲28元回贈。回贈可在下次到商店消費滿50元，用PayMe付款即可使用。如果可以集齊另外5名親友齊齊互相分享，仲可以淨袋28元。

【PayMe推第二輪派利市獎賞 加碼送7萬張優惠劵：按此

5. 滙豐銀行派5次電子利市袋46元

由2月1日至5日，用戶使用HSBC HK App派最少一封20元的電子利市，可獲18元回贈。同一日內派5封20元或以上的電子利市可獲28元回贈。即每位用戶派合共最少100元的電子利市，就獲46元回贈。

另外即日起至2月28日，用戶首次或重新將轉數快的預設銀行設定為滙豐銀行，可獲88元回贈。用香港身份證號碼首次或重新登記轉數快，並收取由政府、機構或企業發出的款項，又可獲168現金回贈。

 

【ZA Bank推電子利市與好友綫上拜年 做任務抽角色瓜分1,000萬獎金：按此

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【Mox推虎年主題電子利市 推薦5位好友即賺$1,000現金：按此

【用中銀香港「Phone利市」　可抽獎贏8,888元獎賞：按此

【恒生新春大抽獎　派e利市有機會贏8,888元現金獎：按此

責任編輯：嚴熹曼

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