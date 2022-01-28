【2022壬寅虎年】玄學家馬君程解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

送牛迎虎，牛年的投資運程未如理想者，新一年如何把握先機、提早部署？2022壬寅虎年投資哪些產品較為有利？本港著名玄學家馬君程，批算12生肖中屬猴、雞、狗、豬的投資運程以及注意事項。

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猴：多着眼全世界各種投資 切忌心急

屬猴者星象為太陽星、巨門星及天馬星，而天馬意指驛馬，代表不會受地方所局限。因此，馬君程建議屬猴者可多着眼全世界各種投資，如黃金、貨幣等，不要只留意股票，分散投資會較為有利。而巨門星意指屋大門大，故應投資大企業、忌投資風險較大的三、四綫企業。另一個星象為太陽星，太陽星屬火代表較為心急，惟投資切忌心急，故他提醒屬猴者投資前要考慮作短中長綫投資，並經過深思熟慮，不要立即下決定。

雞：宜買入二綫股票

屬雞者星象為天相星，天相為丞相星，古代以皇帝排第一，丞相排第二；在股票市場而言，可把皇帝比喻為龍頭股，而丞相也是一人之下萬人之上。因此，馬君程建議屬雞者可留意二綫股票，但是不要買入資產值低的股票以及只聽消息投機買入三、四綫股票。他解釋，二綫股票不一定是指數成分股，但市值都不會太小，惟二綫股票的升幅或較指數成分股大，而跌幅同樣也會較大。在投資二綫股票時，屬雞者應多做分析。

狗：獲利時讓利潤滾存

屬狗人士屬運勢最好的生肖，星象為天機星、天梁星、財星及化祿星，當中天機星代表變動，正所謂「天機莫測」，可以是好變化也可是壞變化。不過，馬君程表示，屬狗者剛好有天梁星化成財星，屬於好變化；而屬狗者只需多做分析、想辦法規避風險，賺錢後不要過於心急離場，獲利時讓利潤滾存，靜待股價上升，可獲不錯回報。

豬：堅持中長綫持有優質股

屬豬者星象為紫微星，而紫微星屬紫微斗數中最重要的星象、亦是最好的星象，故屬豬者2022年運勢不錯。至於另一個星象為權星，權代表權力、地位，也代表堅持。馬君程解釋，屬豬者找到優質股時，要對自己有信心，堅持中長綫持有，則可獲不錯的回報。而屬豬人士另一星象為七殺星，七殺化表大將軍衝鋒陷陣，故今年屬豬者在投資上可進取一點、主動出擊。而另一個星象為祿存星，祿代表財富、存代表儲存，儲存財富星代表今年有剩錢，只要採取保守策略、規避風險及多做分析，屬豬者或有不錯投資回報。

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責任編輯：曹佩鈞

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