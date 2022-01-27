【2022壬寅虎年】玄學家馬君程解12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）

昨日談完鼠、牛、虎、兔四個生肖，生肖屬龍、蛇、馬、羊的投資者，今年的投資運程如何？適合購買哪種投資產品以及要採取哪種投資策略？本港著名玄學家馬君程為大家一一分析。

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 鼠、牛、虎、兔篇：按此】

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 龍、蛇、馬、羊篇：按此】

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 猴、雞、狗、豬篇：按此】

龍：宜穩陣投資 買入龍頭股

在12生肖中，龍屬於運勢最好生肖之一。屬龍者星象為天梁化祿星，祿代表財富。馬君程解釋，屬龍者今年只要步步為營，穩陣投資即可賺取較合理的回報。而天梁星意指貴人星，因此屬龍者可多參考專家或擅於投資的好友意見，自己再作分析，可獲不錯回報。另一個星象為科星，科代表名氣，馬君程指，屬龍人士買股票最好集中在龍頭股、具名氣的股票；若一些連聽也沒聽過的三、四綫的股票，最好就避之則吉。

蛇：採保守踏實的態度 作中長綫投資

屬蛇者今年星象為天府星，天府星屬於踏實保守的星，因此屬蛇者今年應採取保守踏實的投資態度，忌投機買期指、期權等投資產品。另外，馬君程表示，天府星屬踏實保守的星象，故屬蛇人士應採取中長綫投資、切勿投機；可於年初時買入優質股作長綫投資，年底或會有較佳的回報。不過，他亦提到，天府星非大上大落的星象，故投資者不要期望回報十分美滿，有合理的回報已經不錯。

馬：採取相反投資策略

屬馬人士今年有天同星及太陰星，而屬馬者五行屬火，但天同星及太陰星五行屬水，兩者屬水火不容。因此，馬君程坦言，屬馬者今年投資運勢不算理想，而水火不容意指與市場相反，因此他建議屬馬者不要採取過分單一的投資，例如只買1、2隻股票，一定要分散投資。另外，他更認為屬馬者可採取相反投資策略，即是別人看淡時就看好、別人看好時就看淡。

羊：忌盲目樂觀、人云亦云

屬羊者的星象分別為月德星及天喜星，天喜星代表開心樂觀，代表屬羊者今年在投資上抱着較樂觀的心態。不過，屬羊者今年亦有化忌星，而化忌星代表不成功。因此，馬君程建議屬羊者今年千萬不要盲目樂觀，過分樂觀可能忽略規避風險。同時，屬羊者亦有貪狼星，貪狼為狼群，與羊群相類似。而投資也有羊群心態，代表人云亦云，不經大腦思考及分析。因此，他指出屬羊者今年最怕因盲目樂觀而招致損失，目標中長綫投資會較為有利。

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責任編輯：曹佩鈞

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