  • 20°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2022壬寅虎年】玄學家馬君程解12生肖投資運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

17:20 2022/01/26

分享：

虎年將至，不少人關心新一年的運程。去年本港股市大起大落，雖然未知今年股市走勢如何，但投資者如何做好準備把握虎年的投資機會？本周請來本港著名玄學家馬君程以紫微斗數理念，為12生肖批算今年的投資運程，今日先看屬鼠、牛、虎、兔四個生肖的投資運。

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 鼠、牛、虎、兔篇：按此
【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 龍、蛇、馬、羊篇：按此
【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 猴、雞、狗、豬篇：按此

鼠：投資運勢反覆　宜以理智先行

屬鼠者今年受天同星及太陰星影響，而太陰星屬月亮星。俗語說「月有陰晴圓缺」，代表屬鼠者今年的投資運勢反覆，正如月亮的圓缺不斷變換一樣，但也不會太差。馬君程提醒，屬鼠人士今年買賣股票時，不要長揸股票，因為股價反覆時，難以把握高位放售，反而無法得益。至於天同星屬於感性星，代表在作出決定時，感性多於理智，惟作投資時應以理性先行。因此，他提醒屬鼠者不應過於相信別人的貼士去買賣股票。

牛：財來財去　須把握買賣時機

至於屬牛人士星象為武曲化忌及貪狼，忌在紫微斗數中代表不成功，因此屬牛者2022年的投資運勢相對較差。不過，馬君程亦提到屬牛者的運勢受火星影響，而火星屬突發性，換言之突然間可以賺很多錢，亦會蝕很多錢，波動較屬鼠者厲害。因此，他建議屬牛者要把握低買高賣時機，不要作過於長綫投資。

虎：宜留意海外投資市場

屬虎者星象為太陽及巨門星，而太陽為跨國星，馬君程建議屬虎者不要只留意本地市場，可留意其他國家的市場，如美國股票、中國股票市場。而另一個星象為巨門星，意指屋大門大，故他建議買賣時可選擇較大的企業，不要參與二綫股、三綫股的買賣。

兔：多做分析愈有利

屬兔人士的星象為廉貞、破軍星，廉貞星代表廉潔貞節，投資前多做分析就會愈有利，無論是圖表、數據或基本分析也可。馬君程指出，如果屬兔者完全不做分析的話，收穫一定會減少。

更多農曆新年辦年貨換新鈔攻略，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 2022壬寅虎年

相關文章

【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
2022/01/12
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
2022/01/13
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
2022/01/14
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

你可能感興趣

【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
18:39 2022/01/12
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
17:55 2022/01/13
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
17:25 2022/01/14
【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

最新專欄文章 更多

【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
2022/01/21
【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
2022/01/20
【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
【2022壬寅虎年】中信里昂風水指數：恒指虎年夏秋見低位再高收　看好屬水屬木板塊
2022/01/19
【2022壬寅虎年】中信里昂風水指數：恒指虎年夏秋見低位再高收　看好屬水屬木板塊
【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
2022/01/19
【2022壬寅虎年】「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
股票 港股 長揸 馬君程 生肖 農曆新年

上一篇文章

【收息股】怕大市太波動想保本收息？　入場費低過1萬元高息藍籌股選擇

下一篇文章

【防疫外賣優惠懶人包】晚市禁堂食　外賣或自取點叫最抵？搜羅商場、餐廳、外賣平台最新優惠及優惠碼（更新至1月26日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款