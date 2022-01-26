【2022壬寅虎年】玄學家馬君程解12生肖投資運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

虎年將至，不少人關心新一年的運程。去年本港股市大起大落，雖然未知今年股市走勢如何，但投資者如何做好準備把握虎年的投資機會？本周請來本港著名玄學家馬君程以紫微斗數理念，為12生肖批算今年的投資運程，今日先看屬鼠、牛、虎、兔四個生肖的投資運。

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鼠：投資運勢反覆 宜以理智先行

屬鼠者今年受天同星及太陰星影響，而太陰星屬月亮星。俗語說「月有陰晴圓缺」，代表屬鼠者今年的投資運勢反覆，正如月亮的圓缺不斷變換一樣，但也不會太差。馬君程提醒，屬鼠人士今年買賣股票時，不要長揸股票，因為股價反覆時，難以把握高位放售，反而無法得益。至於天同星屬於感性星，代表在作出決定時，感性多於理智，惟作投資時應以理性先行。因此，他提醒屬鼠者不應過於相信別人的貼士去買賣股票。

牛：財來財去 須把握買賣時機

至於屬牛人士星象為武曲化忌及貪狼，忌在紫微斗數中代表不成功，因此屬牛者2022年的投資運勢相對較差。不過，馬君程亦提到屬牛者的運勢受火星影響，而火星屬突發性，換言之突然間可以賺很多錢，亦會蝕很多錢，波動較屬鼠者厲害。因此，他建議屬牛者要把握低買高賣時機，不要作過於長綫投資。

虎：宜留意海外投資市場

屬虎者星象為太陽及巨門星，而太陽為跨國星，馬君程建議屬虎者不要只留意本地市場，可留意其他國家的市場，如美國股票、中國股票市場。而另一個星象為巨門星，意指屋大門大，故他建議買賣時可選擇較大的企業，不要參與二綫股、三綫股的買賣。

兔：多做分析愈有利

屬兔人士的星象為廉貞、破軍星，廉貞星代表廉潔貞節，投資前多做分析就會愈有利，無論是圖表、數據或基本分析也可。馬君程指出，如果屬兔者完全不做分析的話，收穫一定會減少。

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責任編輯：曹佩鈞

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