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【2022壬寅虎年】大新潮派e利市參加抽獎贏8,888元　同時登記轉數快收款可抽10次

精明消費 18:25 2022/01/25

分享：

又有銀行推出電子利市抽獎活動！大新銀行推出「潮派e利市遙距送祝福」服務，客戶於新年期間可透過大新銀行流動應用程式以電子形式派送利市，同時更可參加大抽獎，贏取8,888港元大利市。

由即日起至2月28日，於大新流動理財每成功發送金額10港元或以上之e利市予不同親友，可享1次抽獎機會；成功登記大新銀行為轉數快收款銀行，並派至於1次10元以上的e利市，可享10次抽獎機會。大抽獎獎品非常豐富，包括頭獎8,888港元（1名）、二獎888港元（5名）及三獎88港元（50名）。

■大新銀行派電子利市步驟■

    點擊圖片放大

另外，首1,000名於推廣期內於大新流動理財成功發送每封10港元或以之e利市予10名不同親友，可獲38港元現金獎賞。而首次登記大新銀行網上或流動理財服務，及於推廣期內成功發送至少1封金額為10港元或以上的e利市，可享迎新利市30港元。 

更多農曆新年辦年貨換新鈔攻略，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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