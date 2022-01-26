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【航企排名】2022全球最安全航空公司排名　新西蘭航空奪冠　國泰跌出10大排第幾？

精明消費 13:20 2022/01/26

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疫情兩年間港人難以出遊，若將來有機會去旅遊，會首選乘搭哪間航空公司？澳洲國際航空評鑑網站AirlineRatings公布2022年全球最安全航空公司排行榜，新西蘭航空（Air New Zealand）排第一，而一直高居榜首的澳洲航空（Qantas）今年跌出5大，國泰及長榮航空的排名也下跌。

【旅遊調查：港人愛旅遊世一！ 海外遊竟然輸畀佢：按此

此排行榜透過向全球385間航空公司評分，其標準包括5年墜機及嚴重事故歷史、航空管理機構與行業機構的審核、政府審核、飛行安全紀錄、機隊年齡、飛行員的應急能力和防疫安全規定等。

■最安全航空公司排名首20位■

    點擊圖片放大
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    +8

【7成港人或為旅行而接種疫苗 近6成人計劃明年外遊：按此

排名顯示，新西蘭航空（Air New Zealand）排第1，而阿提哈德航空（Etihad Airways）第2，卡塔爾航空航空（Qatar Airways）排第3，新加坡航空（Singapore Airline）和TAP葡萄牙航空（TAP Portugal）列第4和第5。

而一向高踞榜首的澳洲航空（Qantas）今年則跌出5大，只得第7位，原因是該航空公司2018年在珀斯機場發生事故，惟至2020年末才公布，直接影響其排名。國泰航空去年排第9，今年跌出10大排第11，至於台灣長榮航空（EVA Air）去年排第6，今年跌落第9。

 

責任編輯：李瑩

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