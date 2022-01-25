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【美股分析】聯儲局議息及地緣政治致美股不穩　是否要清倉？短期如何部署？

個人增值 18:50 2022/01/25

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美股在昨日美國時間24日出現顯著回吐，雖然走勢先跌後升，但仍創下近2年最大的日內跌幅。惠峰國際發展董事張玉峰接受本網訪問時表示，相信是因為市場對本周聯儲局舉行的議息會議，以及俄羅斯與烏克蘭緊張局勢的關注所致。

他認為美股近日大跌較多是受投資者的心理因素影響，多於現實經濟環境，而且有不少本來估值過高的股票都出現調整，建議投資者可以趁低吸納一些大型的龍頭企業，例如蘋果公司（美：AAPL）及微軟（美：MSFT），尤其這2間公司都會在本周公布季績，雖然業績表現談不上會很亮麗，但相信不會差過市場預期，有望為美股帶來提振作用。

【Meme股熱潮不再　千禧一代最愛投資甚麼美股？：按此

美國將於當地時間26日公布議息結果。張玉峰預期美國聯儲局今年或會針對通脹的風險作出加息行動，最多加息3次，而且每次加息的幅度亦不會很大。至於議息會議後，美股會否表現波動，他則認為美股已在這幾天逐步消化此因素，相信即使有消息宣布，美股表現亦不會有太大的落差。

至於俄羅斯與烏克蘭的局勢轉趨緊張，萬一開戰會是最壞的情況，他仍認為投資者不必將美股全面「清倉」，可以考慮與軍事、民生相關的股票，例如美國航空般天製造商Lockheed Martin（美：LMT）。

 

責任編輯：鄭樂怡

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