▲ 【職場調查】近5成打工仔計劃今年搵工跳槽 重視ESG冀就職企業能造福社會

可持續發展成為全球趨勢，本地市場營銷及電子商戶平台Mojodomo公布「亞洲市場如何對應ESG（環境、社會及管治）發展」白皮書。調查顯示，近5成受訪者準備在今年搵工跳槽，而健康列為工作上的首要考慮因素，與此同時，隨着愈來愈多人關注ESG議題，超過9成打工仔同意ESG價值觀與其自身相關，更期望所就職企業能夠造福社會，反映企業要留住優質員工，必須要考慮提升自身的ESG水平。

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逾7成人對工作滿意 惟大部分計劃轉工

是次調查由Mojodomo在去年第3季度進行，成功訪問區內（包括中國大陸、香港、台灣及新加坡）1000多名企業員工、315位人力資源專業人士，以及30位資深人力資源管理層。調查探討不同持分者關注的個人議題、工作滿意度、對ESG的認識和看法，以及剖析企業如何通過ESG策略來提升員工的參與度和投入感。

是次調查中，儘管有四分之三的受訪員工對目前的工作感到滿意，但當中65%的人正在尋找新工作。整體而言，有近半數的員工計劃今年轉工。調查亦顯示，在疫情期間，「健康」躍升成為主員工最優先關注的因素，排列在金錢與事業之上，當中有47%員工較重視健康因素，另外有33%的員工重視薪酬和職業發展。

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企業挽留人才須提升ESG

過去2年，世界各國受新冠肺炎疫情影響，對社會、大眾與企業帶來的巨大轉變，ESG愈來愈受到關注。調查發現，絕大部分的受訪者（98%）期望所就職企業能夠「造福社會」。此外，高達92%的員工同意ESG價值觀與他們自己的價值觀相關，反映新世代的員工對ESG價值觀有強烈興趣。

調查指出，除薪酬和福利的因素，員工亦非常重視企業的ESG水平，認為企業要留住優質員工、提高生產力、增加員工對公司的歸屬感，須要考慮提升自身的ESG水平。

責任編輯：李瑩

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