【2022壬寅虎年】AlipayHK可派本地及跨境電子利市　3攻略賺盡1,488元現金券及禮券獎賞

上一篇文章
【米芝蓮2022】20間100元以下米芝蓮推介街頭小吃 刈包、蚵仔煎、臘味糯米飯均上榜
AlipayHK推出「勁賞派利是」活動，用戶除了派發本地電子利市外，也可向有內地支付寶帳號的親友派發跨境利市，如派發電子利市滿指定次數及金額，更會獲得福袋或總值1,488元的禮券獎賞。
可派跨境利市到內地
要派發本地利市，用戶可揀選派發指定金額或隨機金額利市，然後發送連結，收款人即可收取款項用作消費。
此外，由即日起，用戶亦可透過AlipayHK以港元派發跨境利市給內地親友，金額介乎50元人民幣至520元人民幣，並即時換滙至內地支付寶帳戶預設的銀行帳戶，毋須額外付手續費。
■即睇派跨境利市4個步驟■
為了增添新年氣氛，AlipayHK推出了19款限定專屬動態及靜態封面，用來發送本地利市。用戶可選擇吉祥物AliSa、日常祝福語或著名玄學家七仙羽（七師傅）的封面，向親朋好友送上祝福。
與此同時，在2月1日至15日推廣期內，用戶以AlipayHK派利市，可享有3重獎賞。派得最多次數的首100名AlipayHK用戶可獲贈港幣888元現金券優惠，連同最多可獲600元禮券組合，合共賺到1,488元。即睇以下攻略如何賺盡1,488元獎賞。
攻略1：如何搶888元現金券
攻略2：如何賺最多600元禮券
攻略3：儲印花換獎賞
另外，在以上推廣期內，AlipayHK也會提供45款新年特選商戶優惠，讓用戶以至抵價格辦年貨。詳細資料請瀏覽手機程式。
■即睇多款利市封套■
責任編輯：李伊洛
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經