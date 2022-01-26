【2022壬寅虎年】AlipayHK可派本地及跨境電子利市　3攻略賺盡1,488元現金券及禮券獎賞

AlipayHK推出「勁賞派利是」活動，用戶除了派發本地電子利市外，也可向有內地支付寶帳號的親友派發跨境利市，如派發電子利市滿指定次數及金額，更會獲得福袋或總值1,488元的禮券獎賞。

可派跨境利市到內地

要派發本地利市，用戶可揀選派發指定金額或隨機金額利市，然後發送連結，收款人即可收取款項用作消費。

此外，由即日起，用戶亦可透過AlipayHK以港元派發跨境利市給內地親友，金額介乎50元人民幣至520元人民幣，並即時換滙至內地支付寶帳戶預設的銀行帳戶，毋須額外付手續費。

■即睇派跨境利市4個步驟■

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為了增添新年氣氛，AlipayHK推出了19款限定專屬動態及靜態封面，用來發送本地利市。用戶可選擇吉祥物AliSa、日常祝福語或著名玄學家七仙羽（七師傅）的封面，向親朋好友送上祝福。

與此同時，在2月1日至15日推廣期內，用戶以AlipayHK派利市，可享有3重獎賞。派得最多次數的首100名AlipayHK用戶可獲贈港幣888元現金券優惠，連同最多可獲600元禮券組合，合共賺到1,488元。即睇以下攻略如何賺盡1,488元獎賞。

攻略1：如何搶888元現金券

派發本地和跨境利是次數最多的首100名AlipayHK用戶可獲贈利市大勁賞，包括888元現金券，以及禮券及禮品總值超過1,000元的商戶福袋。

攻略2：如何賺最多600元禮券

現有用戶向新用戶派發不少於20元的本地利市，即可獲贈30元禮券組合1次，推廣期內每名用戶最多可獲20次，最高可獲600元。

攻略3：儲印花換獎賞

用戶每次派發本地利市或跨境利市，可獲得1個額外印花，最多可獲12個，每3個印花可兌換1款AlipayHK當月印花獎賞優惠。

另外，在以上推廣期內，AlipayHK也會提供45款新年特選商戶優惠，讓用戶以至抵價格辦年貨。詳細資料請瀏覽手機程式。

■即睇多款利市封套■

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責任編輯：李伊洛

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