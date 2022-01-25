  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慳電大法】林超英2年零電費慳到拎中電消費券　照用15樣電器　教4招慳電大法

精明消費 18:10 2022/01/25

分享：

數到身體力行實踐環保的名人，一定有前天文台台長林超英。林超英出名慳電，他曾表示自己夏天不用開冷氣、過去2年零電費，令不少網民心感佩服。日前林超英在社交平台上「曬」出中電消費券，更貼出過去2個月的電費單，證明他家裡用電量夠低而成功贏得中電消費券，仲教市民4招慳電大法。

【中電向近80萬個家庭派100元消費券 可用於逾2,800間商戶食肆（附名單）：按此

2個月交0蚊電費

中電早前推出「中電消費券計劃」，向2021年平均每2個月用電少於500度的低用電量住宅客戶，每戶派發100港元的消費券作獎賞，林超英當然也有份獲得消費券。事後他在社交平台上上載過去2個月的電費單，以證明自己用電量夠低。

林超英現時與太太同住，二人於上兩個月僅用了192度電，平均每天用電3.2度，即每人每天只用1.6度電，電費為167.04元。扣除政府電費補貼、調整帳單費用後，林超英上2個月的電費為0元，確是慳電。

慳電非不用電器

不少網民曾質疑林超英能2年零電費，是否真的甚麼電器都不用。林超英解釋，少用電不等於會降低生活質素，他家中有雪櫃、電熱水煲、洗衣機、乾衣機、焗爐、蒸爐、微波爐、多士爐、攪拌機、洗碗碟機、風筒、電腦、電視、數據機（modem）等15種電器，他強調自己並非完全不用電器，關鍵重點在於要慎用。

隨後他鼓勵大家檢視家裏的用電情況，又教市民4招簡單的慳電大法，以每人每天減少2度電的目標進發，希望明年大家都能因節省用電贏得消費券。

■林超英教4招慳電大法■

    點擊圖片放大
    +2

【4間超市食品店半年內平均加價1.5% 善用格價平台每次可省近1成開支：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【2022壬寅虎年】大新潮派e利市參加抽獎贏8,888元　同時登記轉數快收款可抽10次
今日
【2022壬寅虎年】大新潮派e利市參加抽獎贏8,888元　同時登記轉數快收款可抽10次
【2022壬寅虎年】八達通App新客登記轉數快　再派e利市送$38獎賞（附登記步驟）
今日
【2022壬寅虎年】八達通App新客登記轉數快　再派e利市送$38獎賞（附登記步驟）
【2022壬寅虎年】ZA Bank推電子利市與好友綫上拜年　做任務抽角色瓜分1,000萬獎金
今日
【2022壬寅虎年】ZA Bank推電子利市與好友綫上拜年　做任務抽角色瓜分1,000萬獎金
【中電消費券】中電向近80萬個家庭派100元消費券　可用於逾2,800間商戶食肆（附名單）
2022/01/24
【中電消費券】中電向近80萬個家庭派100元消費券　可用於逾2,800間商戶食肆（附名單）
【虛擬銀行】ZA Bank夥汽車買賣平台Car8推貸款優惠　成功申請送6000元禮遇
2022/01/19
【虛擬銀行】ZA Bank夥汽車買賣平台Car8推貸款優惠　成功申請送6000元禮遇
電力 環保措施 電費 林超英 中電 香港

上一篇文章

【2022壬寅虎年】大新潮派e利市參加抽獎贏8,888元　同時登記轉數快收款可抽10次

下一篇文章

【2022壬寅虎年】八達通App新客登記轉數快　再派e利市送$38獎賞（附登記步驟）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日優惠精選 - 【消費優惠】ITALIAN TOMATO外賣自取8折　大瀛喜正價午市放題第二位半價
【消費優惠】ITALIAN TOMATO外賣自取8折　大瀛喜正價午市放題第二位半價
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【2022壬寅虎年】東港城室內花市逾百款年花選購　欣賞花藝師示範和式年花裝飾
【2022壬寅虎年】東港城室內花市逾百款年花選購　欣賞花藝師示範和式年花裝飾
【2022壬寅虎年】Lalamove夥本地花店辦網上花市　將年花直送家中
【2022壬寅虎年】Lalamove夥本地花店辦網上花市　將年花直送家中
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月21日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月21日）
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月25日）
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款