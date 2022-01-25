【慳電大法】林超英2年零電費慳到拎中電消費券　照用15樣電器　教4招慳電大法

數到身體力行實踐環保的名人，一定有前天文台台長林超英。林超英出名慳電，他曾表示自己夏天不用開冷氣、過去2年零電費，令不少網民心感佩服。日前林超英在社交平台上「曬」出中電消費券，更貼出過去2個月的電費單，證明他家裡用電量夠低而成功贏得中電消費券，仲教市民4招慳電大法。

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2個月交0蚊電費

中電早前推出「中電消費券計劃」，向2021年平均每2個月用電少於500度的低用電量住宅客戶，每戶派發100港元的消費券作獎賞，林超英當然也有份獲得消費券。事後他在社交平台上上載過去2個月的電費單，以證明自己用電量夠低。

林超英現時與太太同住，二人於上兩個月僅用了192度電，平均每天用電3.2度，即每人每天只用1.6度電，電費為167.04元。扣除政府電費補貼、調整帳單費用後，林超英上2個月的電費為0元，確是慳電。

慳電非不用電器

不少網民曾質疑林超英能2年零電費，是否真的甚麼電器都不用。林超英解釋，少用電不等於會降低生活質素，他家中有雪櫃、電熱水煲、洗衣機、乾衣機、焗爐、蒸爐、微波爐、多士爐、攪拌機、洗碗碟機、風筒、電腦、電視、數據機（modem）等15種電器，他強調自己並非完全不用電器，關鍵重點在於要慎用。

隨後他鼓勵大家檢視家裏的用電情況，又教市民4招簡單的慳電大法，以每人每天減少2度電的目標進發，希望明年大家都能因節省用電贏得消費券。

■林超英教4招慳電大法■

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責任編輯：嚴熹曼

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