【ETF】美股3大指數昨曾大跌　買VIX指數ETF諗唔諗得過？

美股昨晚走勢波動，雖然收市倒升，但三大指數均曾急跌，道指日內曾大跌1,115點，收市回升報34,364點，微升0.29％；納指最多跌674點，收報13,855點，微升0.63％；標指則最多跌175點，收報4,410點，微升0.28％。

在美股大跌之際，俗稱「恐慌指數」的VIX指數在美國時間24日曾一度升超過30%，高見38.93點，收市報29.9點，升3.64%。連帶部分與VIX指數相關的美股ETF都有所上升。

■6隻美股VIX ETF比較■

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在美股中有6隻與波動指數相關的ETF，兩隻追蹤短期波動表現的ETF，包括iPath Series B S&P 500 VIX Short Term Futures ETN（美：VXX）及ProShares VIX Short-Term Futures ETF（美：VIXY）分別有逾2%的升幅。VXX年初至今每日總回報達超過4%，VIXY則錄逾1.5%。

不過，一些追蹤中期波動表現的ETF則未有錄得升幅。ProShares VIX Mid-Term Futures ETF（美：VIXM）及iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN（美：VXZ）分別錄大約0.9%跌幅。

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在美股大跌的情況下，買入VIX指數或與VIX相關的ETF是否明智之舉？惠峰國際發展董事張玉峰指，投資者的確可以趁着美股大跌買入VIX指數，但他提醒投資者必須要小心，因為當中涉及槓桿，屬極高風險的投資，況且市場情緒難測，可以在極短時間內急劇轉向，VIX指數亦不一定能完全反映股市上落升幅及市場的心態，當中會存有一定偏差，呼籲投資者在買入VIX指數及其相關投資工具的時候要先做足功課。

責任編輯：鄭樂怡

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