▲ 【ESG】中銀擴綠色按揭至所有獲金級綠評一二手住宅 成功申請可享6,888元現金獎賞

中銀香港繼去年9月推出全港首個綠色按揭計劃後，宣布擴展綠色按揭計劃至所有獲「綠建環評」鉑金或金級認證一、二手私人及政府資助住宅項目。現時成功申請綠色按揭計劃，更可享現金獎賞、家居保險保費豁免優惠及其他數碼理財獎賞。

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中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮指，去年該行網上按申請宗數按年有1.5倍增長，截至去年12月底，已有近80%的合資格客戶選用綠色按揭計劃。該行政府資助房屋按揭去年全年的市佔率超逾40%，加上私人及政府資助的綠色住宅建築項目供應量每年持續上升，因此擴展綠色按揭計劃，進一步推動市民支持綠色建築，使用數碼化的按揭服務。

中銀香港亦指，該行已成為香港綠色建築議會首個銀行業的鉑金級機構會員，雙方將合作舉辦教育推廣活動，推動各界支持綠色建築及邁向低碳生活。在按揭服務方面，中銀香港於2016年運用區塊鏈技術優化按揭物業估值流程，現時已覆蓋99%物業估價報告，有效減少辦理按揭申請時產生的紙張。

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另外，綠色按揭計劃以數碼化模式為客戶辦理按揭申請及發出電子按揭月結單及通知書，估計凡每1000位客戶支持綠色按揭計劃，有助節省高達90萬張紙，相當於減少21.6噸碳排放量或砍伐940棵樹。現成功申請「綠色按揭計劃」，客戶可享高達6,888元現金獎賞、家居保險保費豁免優惠及其他數碼理財獎賞。

責任編輯：李瑩

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