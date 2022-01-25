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【存息優惠】富融銀行推邀請好友開戶優惠　成功開戶各得3.91厘加息券

收息攻略 15:40 2022/01/25

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今個月內有2間虛擬銀行減活期利率，而富融銀行（Fusion Bank）近日推出推薦好友開戶優惠，成功邀請好友開戶，可各得3.91厘加息券。

由即日起至3月31日，現有富融銀行客戶經手機應用程式邀請其他合資格人士成功開立富融銀行戶口，即可獲享此優惠。如被推薦人收到多於一名推薦人的邀請，銀行只會根據被推薦人於提交開戶申請時輸入的邀請碼為準，並需成功開立本行戶口。

推薦人成功邀請1名其他合資格人士成功開立戶口後，推薦人及被推薦人分別可獲1張額外年利率為3.91%的定期存款加息券。每張加息券只適用於開立一筆存款上限為5萬港元及存款期為1個月之港元定期存款，每人最多可獲10張加息券。換言之，以5萬元存1個月享3.91厘，1個月可獲162元利息；10張券則可獲1,620元利息。加息券有效期由獲得當日起計30天，如逾期未使用，加息券將自動失效，將不獲補發。

需要注意的是，若被推薦人於過去1年內曾經註銷戶口，則無法參加活動。

■3步邀請好友開戶■

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責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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