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【2022壬寅虎年】ZA Bank推電子利市與好友綫上拜年　做任務抽角色瓜分1,000萬獎金

精明消費 16:05 2022/01/25

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新年將至，虛擬銀行ZA Bank特別新增電子利市功能「逗利是」，用戶用雙手拿着電話做出拜年動作、切換祝福動畫，便可透過ZA Bank向其他好友用戶綫上拜年。另外電子利市亦有「入利是」、「派雙封」、「自選利是封」和「拆利是」等功能，保留傳統拜年逗利市精髓。

【Mox推虎年主題電子利市 推薦5位好友即賺$1,000現金：按此

做任務抽角色瓜分1,000萬獎金

除了電子利市功能，ZA Bank亦推出新春活動「千萬利是賀虎年」，預留1,000萬獎金池送用戶迎虎年！由即日起至2月14日，用戶在ZA Bank應用程式完成指定任務，即可抽1款鬼馬老虎角色，收集角色愈多，瓜分的獎賞份數愈多。指定任務包括派利市、逗利市、推薦好友開戶等，抽1次老虎，穩袋1份利市。

集齊最多6款老虎角色即可獲得100分獎賞。獎賞金額會隨參加人數而增加，最高可達1,000萬獎金。想與好友一齊新年攞個好意頭，更可以將抽到的老虎角色放進電子利市封，透過ZA Bank App轉贈予其他用戶朋友。

消費滿10元抽獎可贏888元利市

另外，由即日起至2月18日，推薦好友開戶並使用ZA Card在任何商戶消費3次，推薦人和被推薦人均可賺228元現金獎賞。獎賞無上限，推薦愈多，獎賞愈多！此外，新舊客戶憑ZA Card消費不少於10元，在48小時內可參與新春「最勁抽」，有機會贏走888元大利市！

【用中銀香港「Phone利市」 可抽獎贏8,888元獎賞：按此

【恒生新春大抽獎 派e利市有機會贏8,888元現金獎：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 生活理財

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