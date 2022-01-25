【虛擬銀行】若虛銀只做貸款　點解唔乾脆申請財務公司牌照呢？

華田喺2020年尾提到虛銀必須要喺2021年「盡快確定盈利模型」，一年過去，結論係虛銀幾乎清一色都走返「貸款」呢條舊路，不禁令人諗返一條最原始嘅問題：

要做貸款，點解唔乾脆申請財務公司牌照，要申請虛銀咁迂迴呢？

今篇我想嘗試說服一下大家，如果虛擬銀行只係走返貸款呢條「舊路」係唔合理的，想做貸款搵錢的話，申請財務公司牌照就好喇，因為佢哋：

1. 息口可以一樣低；

2. 生態圈可以一樣砌；

3. O2O體驗可以一樣好，甚至可以更好！

各家虛銀真係要好好諗吓自己「貸款」以外嘅Value Proposition係乜喇！

一綫財務機構一樣可以提供極低息貸款！明白貸款成本結構，就好容易理解喇

今年稅季其實都幾精彩架，因為多咗一堆虛銀出嚟低息爭奪市場，好似間間都好平咁，想攞Cheap credit的人有福喇！

不過事實係呢，稅貸市場嘅利潤空間真係被壓榨得九九十十，因為喺當銀行只係收1份利息嘅時候，足足有3大份支出要畀，分別係：

1. 資金成本： 銀行唔係聯儲局無得印銀紙，佢啲錢咪又係借返嚟嘅；

銀行唔係聯儲局無得印銀紙，佢啲錢咪又係借返嚟嘅； 2. 壞帳成本： 銀行就係同「風險」共存嘅行業，借款人幾時都有機會走數嗰喎；

銀行就係同「風險」共存嘅行業，借款人幾時都有機會走數嗰喎； 3. 行政成本：燈油火蠟都係錢，剩做網上都要畀電費掛！

單睇（1）資金成本，虛銀嘅處境其實係好吊詭的，因為呢刻HIBOR（即係香港銀行同業拆息）比起好多虛銀嘅存款利率仲要低！咁點解我要開虛銀吸存款呢？

（當然呢度中間有好多關於資金風險同監管嘅問題，不過唔影響我嘅論點喇。）

吊詭嘅同時，就要提返上次專欄嘅例子，今季向AEON CREDIT借800,000元稅貸分24個月再攞盡10,000元回贈，post-rebate APR大概係2.02%（記住唔好信我，最好你自己都計吓），點解可以做得咁低呢？

因為呢類財務公司有傳統銀行或者大機構撐腰，令到佢哋：

資金成本一樣低（傳統銀行資金成本幾低大家明白、大機構資金成本一樣好平好平啦！）；

壞帳成本幾乎一致（呢個就係揀客人嘅問題啦）；

行政成本甚至比虛銀更低（就算虛銀無分行都好，開銀行都仍然係好貴的，仲有財務公司唔一定要開喺一綫旺區，或者乾脆開喺AEON超市入面，租肯定平啦，係咪？）

所以話喺息口咁低嘅情況下，財務公司一樣可以做到超低息貸款，咁虛銀又點生存呢？

生態圈可以一樣咁砌，我剩係黐住AEON超市已經無得輸啦！

先Make a disclaimer，我真係AEON超市Fans，愛到由住喺全港最西嗰間AEON超市附近，搬到最東嗰間AEON超市附近，係咪好忠心先？

又用AEON CREDIT為例，股東生態圈呢樣嘢真係唔係虛銀專利，剩講信用卡，AEON CREDIT就有JAL、OK便利店、和民、愛護動物協會、苗圃行動做Partner，都有少少日本特色嗰喎！

當然最重要嗰個Partner係AEON超市啦，唔幫佢做太多廣告喇，除咗嗰啲感謝日95折、會員價之外，就係佢有香港好難申請嘅JCB卡！

除咗信用卡，仲有啲保險生態圈，旅遊、家居、醫療嗰啲簡單嘢都幾齊，背後係同屬日系嘅三井往友，所以「生態圈」真係唔係虛銀獨有啦！

O2O服務可以做得一樣好，甚至可以更好！

我成日都話「無分行」其實係一把雙刃劍，好用嗰時好好用，唔好用嗰時就想擲爛個Mon喇。

由於虛銀無分行，做好綫上流程就變成存亡關鍵，咁對識用手機嘅你嚟講就當然好啦（唔識用就……Sorry咯），不過萬一大家真係文件出咗少少問題，單靠相機無辦法確定文件真偽，最好做個Certified true copy，或者最好親身嚟一趟等銀行可以求個安心嘅時候咁點算呢？

虛銀由於無Offline handling flow，只能夠喺無可奈何之後，嘆一口氣，跟住叫你過主喇。

傳統銀行當然無呢個Online only嘅問題，不過其實只有大行先有心力大花資源去做好Online lending，除咗因為唔夠動力（我靠分行同Call centre剩做Offline一樣有生意吖），仲因為傳統銀行生意眾多，僧多粥少下，各Business line都唔係次次爭奪到資源喎！

從呢個角度比較，一綫財務喺Online-to-Offline（即係成日講嘅O2O啦）上面就顯得有心有力得多：

Online資源嘅投入相當集中，借錢始終係生存命脈，喺心力上同資源優先度上都會比較高。好似我上次試咗AEON CREDIT tax loan個手機申請流程，核對身份證嗰部分感覺上同一眾虛銀嘅Solution非常相似，整體申請亦非常流暢；

Offline又總有間分行可以搵到（OK，大家唔一定要行超市嘅），咁要比虛銀彈性好多啦。

所以單論O2O體驗，虛銀其實係有先天缺陷，我嘅愚見係貸款從來都唔應該係虛銀主打產品，傳統銀行同財務公司仍然有絕對嘅優勢喇。

虛擬銀行只做貸款的話，點解一開始唔乾脆申請財務公司牌照呢？

我記得早喺幾年前，我同某間銀行嘅Digital head傾開偈，請教一吓佢哋銀行會唔會申請VB牌，佢嘅答覆係：

This is a million dollar question. What we CAN’T do now?

我諗此時此刻，都有幾間可以嘗試答吓呢個問題。

我嘅一家之言就係，如果一味只走「貸款」呢條舊路，單以一綫財務公司嚟做比較，佢哋：

1. 息口可以一樣低；

2. 生態圈可以一樣砌；

3. O2O體驗可以一樣好，甚至可以更好！

只做貸款的話，點解一開始唔乾脆申請財務公司牌照呢？

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (157) — 再評虛擬銀行，只做貸款的話，點解一開始唔乾脆申請財務公司牌照呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。