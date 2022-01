【虛擬銀行】若虛銀只做貸款　點解唔乾脆申請財務公司牌照呢？

華田喺2020年尾提到虛銀必須要喺2021年「盡快確定盈利模型」,一年過去,結論係虛銀幾乎清一色都走返「貸款」呢條舊路,不禁令人諗返一條最原始嘅問題:

今篇我想嘗試說服一下大家,如果虛擬銀行只係走返貸款呢條「舊路」係唔合理的,想做貸款搵錢的話,申請財務公司牌照就好喇,因為佢哋:

各家虛銀真係要好好諗吓自己「貸款」以外嘅Value Proposition係乜喇!

一綫財務機構一樣可以提供極低息貸款!明白貸款成本結構,就好容易理解喇

今年稅季其實都幾精彩架,因為多咗一堆虛銀出嚟低息爭奪市場,好似間間都好平咁,想攞Cheap credit的人有福喇!

不過事實係呢,稅貸市場嘅利潤空間真係被壓榨得九九十十,因為喺當銀行只係收1份利息嘅時候,足足有3大份支出要畀,分別係:

單睇(1)資金成本,虛銀嘅處境其實係好吊詭的,因為呢刻HIBOR(即係香港銀行同業拆息)比起好多虛銀嘅存款利率仲要低!咁點解我要開虛銀吸存款呢?

(當然呢度中間有好多關於資金風險同監管嘅問題,不過唔影響我嘅論點喇。)

吊詭嘅同時,就要提返上次專欄嘅例子,今季向AEON CREDIT借800,000元稅貸分24個月再攞盡10,000元回贈,post-rebate APR大概係2.02%(記住唔好信我,最好你自己都計吓),點解可以做得咁低呢?

因為呢類財務公司有傳統銀行或者大機構撐腰,令到佢哋:

所以話喺息口咁低嘅情況下,財務公司一樣可以做到超低息貸款,咁虛銀又點生存呢?

生態圈可以一樣咁砌,我剩係黐住AEON超市已經無得輸啦!

先Make a disclaimer,我真係AEON超市Fans,愛到由住喺全港最西嗰間AEON超市附近,搬到最東嗰間AEON超市附近,係咪好忠心先?

又用AEON CREDIT為例,股東生態圈呢樣嘢真係唔係虛銀專利,剩講信用卡,AEON CREDIT就有JAL、OK便利店、和民、愛護動物協會、苗圃行動做Partner,都有少少日本特色嗰喎!

當然最重要嗰個Partner係AEON超市啦,唔幫佢做太多廣告喇,除咗嗰啲感謝日95折、會員價之外,就係佢有香港好難申請嘅JCB卡!

除咗信用卡,仲有啲保險生態圈,旅遊、家居、醫療嗰啲簡單嘢都幾齊,背後係同屬日系嘅三井往友,所以「生態圈」真係唔係虛銀獨有啦!

O2O服務可以做得一樣好,甚至可以更好!

我成日都話「無分行」其實係一把雙刃劍,好用嗰時好好用,唔好用嗰時就想擲爛個Mon喇。

由於虛銀無分行,做好綫上流程就變成存亡關鍵,咁對識用手機嘅你嚟講就當然好啦(唔識用就……Sorry咯),不過萬一大家真係文件出咗少少問題,單靠相機無辦法確定文件真偽,最好做個Certified true copy,或者最好親身嚟一趟等銀行可以求個安心嘅時候咁點算呢?

虛銀由於無Offline handling flow,只能夠喺無可奈何之後,嘆一口氣,跟住叫你過主喇。

傳統銀行當然無呢個Online only嘅問題,不過其實只有大行先有心力大花資源去做好Online lending,除咗因為唔夠動力(我靠分行同Call centre剩做Offline一樣有生意吖),仲因為傳統銀行生意眾多,僧多粥少下,各Business line都唔係次次爭奪到資源喎!

從呢個角度比較,一綫財務喺Online-to-Offline(即係成日講嘅O2O啦)上面就顯得有心有力得多:

所以單論O2O體驗,虛銀其實係有先天缺陷,我嘅愚見係貸款從來都唔應該係虛銀主打產品,傳統銀行同財務公司仍然有絕對嘅優勢喇。

虛擬銀行只做貸款的話,點解一開始唔乾脆申請財務公司牌照呢?

我記得早喺幾年前,我同某間銀行嘅Digital head傾開偈,請教一吓佢哋銀行會唔會申請VB牌,佢嘅答覆係:

This is a million dollar question. What we CAN’T do now?