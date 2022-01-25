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【2022壬寅虎年】PayMe推第二輪派利市獎賞　加碼送7萬張優惠劵

精明消費 13:20 2022/01/25

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●利是 -> 利市●

為迎接虎年，滙豐旗下電子錢包PayMe上星期推出全新群組利市功能，讓用戶在農曆新年期間向親朋好友派發利市。短短一星期，PayMe用戶至今共收取超過150萬封利市，反應非常踴躍。PayMe宣布將會加推第二輪獎賞，額外推出7萬張優惠券。

派250元利市　可獲PayMe回贈28港元

由即日起至2月15日，PayMe用戶派發一封總額至少250港元的群組利市，並有最少5位收款人領取，即可獲贈28港元獎賞。用戶只需於全港超過20,000間網上及實體PayMe for Business商戶，以PayMe消費滿50港元或以上，即會自動扣除獎賞金額。不過，要留意此優惠只限未於第一輪獲取優惠券的用戶，而在推廣期內每位用戶最多可獲贈一次獎賞。

參與IG搶利市活動　贏偶像簽名禮品

PayMe新群組利市功能分別由MIRROR人氣偶像姜濤、全能創作人王菀之、最新女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day），以及YouTuber雞丁，與人見人愛的吉祥物PayMeow攜手合作宣傳。PayMe用戶只需在Instagram上參加「Pay PayMe搶利市」，與朋友競賽，便有機會贏取由有份參與是次宣傳活動的人氣偶像簽名的PayMeow禮品。

 

責任編輯：區祖飛

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