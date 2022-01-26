【消費優惠】外賣自取優惠：鴻星中菜團年套餐68折　豚王單點餐目85折

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【2022壬寅虎年】大新潮派e利市參加抽獎贏8,888元 同時登記轉數快收款可抽10次
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 鴻星中菜：團年／開年套餐外賣自取68折
鴻星中菜由即日起至2月6日，推出團年／開年套餐外賣自取68折；午市堂食享78折。4位餐午市堂食送200元現金券；6位餐午市堂食送300元現金券，現金券優惠不適用於外賣自取。
分店一覽：
2. 豚王：外賣自取單點餐目85折
豚王推出外賣自取優惠，現凡惠顧單點餐目即可享有85折優惠。
3. DON DON DONKI：以PayMe消費$300送$20優惠券
由即日起至2月24日，於DON DON DONKI以 PayMe消費滿300元或以上，即可獲20元優惠券。20元優惠券會自動存入於PayMe App內的「獎賞」頁面，下次到DON DON DONKI買滿300元，交易完成後會即時將20元回贈存入PayMe戶口，優惠券有效期至3月24日。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選