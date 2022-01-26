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【消費優惠】外賣自取優惠：鴻星中菜團年套餐68折　豚王單點餐目85折

精明消費 07:00 2022/01/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻星中菜：團年／開年套餐外賣自取68折

鴻星中菜由即日起至2月6日，推出團年／開年套餐外賣自取68折；午市堂食享78折。4位餐午市堂食送200元現金券；6位餐午市堂食送300元現金券，現金券優惠不適用於外賣自取。

    點擊圖片放大

分店一覽：

  • 觀塘開源道64號源成中心1樓（電話：2628 0120）
  • 元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點II 3樓A301-A30（電話：2628 0866）
  • 旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖（電話：2628 0890）

2. 豚王：外賣自取單點餐目85折

豚王推出外賣自取優惠，現凡惠顧單點餐目即可享有85折優惠。

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分店一覽

3. DON DON DONKI：以PayMe消費$300送$20優惠券

由即日起至2月24日，於DON DON DONKI以 PayMe消費滿300元或以上，即可獲20元優惠券。20元優惠券會自動存入於PayMe App內的「獎賞」頁面，下次到DON DON DONKI買滿300元，交易完成後會即時將20元回贈存入PayMe戶口，優惠券有效期至3月24日。

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撰文：hket小編

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