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【居家抗疫】在家煲劇睇戲有得揀！　各大影視串流平台收費及特色比較

精明消費 12:30 2022/01/26

分享：

近期本港疫情轉趨嚴竣，Omicron變種病毒在社區大規模傳播，政府亦因而收緊防疫措施，戲院等處所必須停業。市民現時只能安在家中消磨時間，但隨着影視串流平台百花齊放，市民想「煲劇睇戲」也不乏選擇。以下為大家比較各影視串流平台的收費及特色。

各影視串流平台收費比較

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Netflix

在Netflix串流平台上可以觀賞各種各樣的得獎電視節目、電影、紀錄片、Netflix製作及劇情片，種類及語言選擇眾多。近期大熱的劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）、《魷魚遊戲》及綜藝節目《單身即地獄》等都是出自這平台。

另外，亦設有兒童專區。兒童使用者具備受PIN碼保護的家長控制選項，可讓家長為家中兒童設定最適合的年齡分級內容，並封鎖不想讓孩子們觀看的特定影片。

Disney+

Disney+齊集迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理和Star的影視作品，總共有超過1200部電影及16000集劇集。另外，亦正增加亞太地區的獨家原創內容，包括來自南韓、日本及大中華地區的電影、戲劇、綜藝節目與動畫。

2月的精選內容包括《梅艷芳》（導演版），將會在2月2日起以劇集形式，分成5集播出。

HBO GO（透過NowE訂購）

HBO GO只能透過NowE訂購，而現時NowE的訂閱費用為78元。除了HBO GO外，亦能欣賞Now爆谷、MOViE MOViE PLAY、Viu及ViuTV所提供的內容，集合眾多優質荷里活及亞洲電影、得奬劇集及熱播綜藝節目。

Amazon Prime Video

在此平台可以欣賞Amazon原創、熱門電影和電視節目，設有中文介面，而大部分節目均設有中文字幕。不過，Amazon Prime Video提供的影片大多以美劇為主，選擇較少。

Apple TV+

目前Apple設有推廣計劃，購買全新iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV或Mac，即可免費獲享3個月Apple TV+訂閱服務。但受到條款細則約束，詳情可按此了解

HMVOD

此平台的影片分為「會員無限睇」及「點數」。點播「點數」電影或節目需要利用點數，每次點播由成功點播起計有效48小時。點播每部「點數」電影或節目所需的點數會顯示於電影／節目資料頁內。1點相等於1元。

 

責任編輯：鄭樂怡

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