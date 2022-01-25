【NFT】玄學家陳定幫推慈善NFT　年初一凌晨開售

陸續有不少藝人和知名人士都推出NFT，就連玄學界都有一同參與。本港著名玄學家陳定幫在個人社交平台宣布，將會成立香港首個「去中心化自治組織DARUMACHI DAO」慈善組織，並發行DARUMACHI NFT，讓捐助人直接參與管理自己捐助的善款。另外，持有DARUMACHI NFT的人士可透過每月的許願活動許願，團隊便會幫助實現。

年初一正式公開發售

DARUMACHI NFT一共發行4,777枚，並於1月29日開始優先預售777枚NFT，每枚NFT為0.77SOL。而正式公開發售日期為2月1日大年初一的凌晨0時0分在DARUMACHI官方網站公開發售，每枚NFT為1SOL，之後亦暫定於2月2日在Magic Eden平台上繼續發售。

持有人可票選「願望」由團隊協助達成

DARUMACHI NFT的獨特之處是，DARUMACHIANS（持有人）可以透過每月許願活動，為身邊的人和事許下願望，然後由所有DARUMACHIANS投票選出一個願望，並由DAO（Decentralized Autonomous Organization）和DARUMACHIANS一同協助達成。活動目的是希望每人都可以繼續傳播善行，令更多人可以達成願望。

責任編輯：區祖飛

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