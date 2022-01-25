【2022壬寅虎年】LYCHEE & FRIENDS扮老虎　7個港鐵商場同你拜年　MTR積分換特色揮春

農曆新年快到了，荔枝熊（Lychee）和一班好友會裝扮成老虎仔，到7個港鐵商場迎接虎年的來臨。

「新春煙火祭」新年裝飾會以日本的煙火祭慶典為主題，例如荃灣綠楊坊會有一座「煙火祭鳥居」、屯門海趣坊和杏花新城則有「遊樂小攤檔」，至於新屯門廣場則放置一個「菓子全盒」。大家會發現裝扮成吉祥物達摩的荔枝熊，還有穿上老虎裝的Coco貓、祖比狗、歐巴和外星兔，一於跟他們「打卡」拍照，期望在新一年「熊」運當頭吧。

除了拍照之外，顧客亦可用手機下載LYCHEE & FRIENDS福虎迎春貼圖，用來祝福親朋好友也不錯。此外，MTR Mobile登記用戶憑3000 MTR積分可換領LYCHEE & FRIENDS期間限定虎年揮春1套，內有5張揮春，每名登記用戶每天限換2套，數量有限，換完即止。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經