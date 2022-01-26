【職場福利】「熱愛」工作心態變　香港亦現「大離職潮」？

自從疫情以來，很多國家的勞工市場都出現「大離職潮」。到底甚麼是「大離職潮」呢？



「大離職潮」的概念最早由德州農工大學管理學副教授、組織暨心理學家安東尼．克洛茲（Anthony Klotz）在2021年5月提出，他當時預測，由於疫情讓大環境有所變動，許多離職計劃被壓抑已久；再加上疫情讓很多人開始思考生死、遠程工作、工作與家庭平衡等議題，進而考慮工作的去留。

香港方面又如何呢？2019年，本港全年總勞動人口為966.2萬，較2018年下跌0.3%，然而踏入2020年，疫情大爆發下，2020年總勞動人口為888.2萬，按年下跌2%，再比較過去沒有疫情時的勞動人口數據，2017年至2019年期間，其下跌的百分比全部低於1%。2020年的下跌幅度又代表甚麼呢？這是否顯示出香港的勞工市場如美國或英國般出現「大離職潮」？在這一場世紀疫情下，香港人又會否改變過往「錢錢錢」的心態？

打工仔不再「奴性」重

過去不少香港人「熱愛」工作，但自從疫症影響下，打工仔開始思考人生不應該只着眼於工作，而是要生活及工作保持平衡、在職場上亦要考慮各種保障，僱主和僱員的關係亦漸漸出現改變。

現時本港不少企業難以請人，某程度上反映不少勞工階級開始懂得要求一種新的工作環及模式，包括勞工福利及保障，尤其是年輕一代的打工仔，對各種不公平待遇及剝削作出反抗。

作為僱主是否仍要像過往般忽略員工的訴求，選擇無視他們的努力呢？在一個世紀疫症以後，過去港式壓榨勞工的情況會否因此而出現改變呢？企業亦要考慮，要留住人才是否需要再思考更深層次的勞工福利，或是改善工作環境等？

雖然這個問題並非一朝一夕可以解決，但卻是僱主及僱員都需要深思的問題。

【英國貨車司機嚴重缺人 企業加薪搶人年收入可逾57萬 ：按此】

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經