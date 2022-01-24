【消費調查】環聯：Z世代信貸需求最大　去年末季疫情對家庭收入影響降

環聯公布的2021年第四季的全球消費者脈搏研究報告，報告顯示受訪的香港消費者表示新冠疫情對家庭收入的影響較上一季有所減弱。近三分之一的消費者表示他們的家庭收入繼續受到影響，而68%的消費者對未來12個月的財政狀況持樂觀態度，較第三季上升26個百分點。

要留意的是，報告於2021年11月1日至18日期間進行，調查共1,100名香港消費者，而於調查期間本港尚未錄得Omicron本地傳播個案。

7成消費者節日開支不減

調查期間，政府數據顯示香港實際本地生產總值按年增長5.4%，而第二輪消費券計劃亦於去年10月推出。兩大因素對調查結果可能產生正面影響。7成受訪者表示，他們的家庭收入整體未受疫情影響，比例較年初上升26個百分點。受訪者對未來的財政狀況亦感樂觀，僅43%的受訪者預計未來的家庭收入會受到負面影響，較第三季下跌5個百分點及第一季下跌17個百分點。

近半數消費者增加了家庭開支預算，較第三季上升13個百分點。此外，70%消費者計劃聖誕節的開支跟2020年一樣甚或更多，82%的消費者預計在未來三個月保持或增加網上交易。三分之一的受訪者增加了退休儲蓄，按季上升了10個百分點。

環聯香港行政總裁林嘉儀表示，2021年數次調查清晰顯示，在經濟持續改善、失業率下降及本地確診個案處於低水平的情況下，消費者信心皆有所提升。

Z世代的信貸需求最大

調查亦顯示於第四季61%的消費者認為他們有充足渠道獲批信貸及貸款產品，較第一季上升23個百分點。近三分之二的受訪者表示，能獲得信貸是達成財務目標的重要一環。近三分之二的受訪者認為查閲信貸評級是非常或十分重要。大部分消費者至少每月查閲信貸評級一次。

約4成受訪者計劃申請新的信貸或再融資。若按信貸級別計算信貸需求，獲優秀信貸評級的消費者在申請新信貸或再融資方面的意願最高。若按世代計算，Z世代的信貸需求最大（53%），其次是千禧世代（44%）。

責任編輯：陳玉蓮

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