  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (週一) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費調查】環聯：Z世代信貸需求最大　去年末季疫情對家庭收入影響降

個人增值 18:10 2022/01/24

分享：

環聯公布的2021年第四季的全球消費者脈搏研究報告，報告顯示受訪的香港消費者表示新冠疫情對家庭收入的影響較上一季有所減弱。近三分之一的消費者表示他們的家庭收入繼續受到影響，而68%的消費者對未來12個月的財政狀況持樂觀態度，較第三季上升26個百分點。

要留意的是，報告於2021年11月1日至18日期間進行，調查共1,100名香港消費者，而於調查期間本港尚未錄得Omicron本地傳播個案。

7成消費者節日開支不減

調查期間，政府數據顯示香港實際本地生產總值按年增長5.4%，而第二輪消費券計劃亦於去年10月推出。兩大因素對調查結果可能產生正面影響。7成受訪者表示，他們的家庭收入整體未受疫情影響，比例較年初上升26個百分點。受訪者對未來的財政狀況亦感樂觀，僅43%的受訪者預計未來的家庭收入會受到負面影響，較第三季下跌5個百分點及第一季下跌17個百分點。

近半數消費者增加了家庭開支預算，較第三季上升13個百分點。此外，70%消費者計劃聖誕節的開支跟2020年一樣甚或更多，82%的消費者預計在未來三個月保持或增加網上交易。三分之一的受訪者增加了退休儲蓄，按季上升了10個百分點。

環聯香港行政總裁林嘉儀表示，2021年數次調查清晰顯示，在經濟持續改善、失業率下降及本地確診個案處於低水平的情況下，消費者信心皆有所提升。

Z世代的信貸需求最大

調查亦顯示於第四季61%的消費者認為他們有充足渠道獲批信貸及貸款產品，較第一季上升23個百分點。近三分之二的受訪者表示，能獲得信貸是達成財務目標的重要一環。近三分之二的受訪者認為查閲信貸評級是非常或十分重要。大部分消費者至少每月查閲信貸評級一次。

約4成受訪者計劃申請新的信貸或再融資。若按信貸級別計算信貸需求，獲優秀信貸評級的消費者在申請新信貸或再融資方面的意願最高。若按世代計算，Z世代的信貸需求最大（53%），其次是千禧世代（44%）。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
退休 私人貸款 經濟 疫情 儲蓄 失業 財務自由 稅務貸款 行政 AR

上一篇文章

疫情對收入影響降　調查發現多數人不減節日開支！

下一篇文章

【品味投資】蘇富比3月倫敦拍賣莫奈作品　5幅畫作最低總估價約3.6億港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT】The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心　1月13日推新一輪「賣地」
【NFT】The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心　1月13日推新一輪「賣地」
【職場福利】英公司試驗4天工作　每周上班32小時
【職場福利】英公司試驗4天工作　每周上班32小時
【健康增值】新春多飯局易食滯　解滯飲檸檬水好過飲茶？
【健康增值】新春多飯局易食滯　解滯飲檸檬水好過飲茶？
【職場機遇】「百大最佳工作」呢個「師」居首
【職場機遇】「百大最佳工作」呢個「師」居首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款