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【虛擬貨幣】俄國擬禁用加密貨幣　歐洲倡取締高耗電挖礦模式

博客 14:00 2022/01/24

分享：

由於上周加密貨幣沽售壓力，比特幣周一報35,351美元，一周下跌17.2%。以太幣在過去一周內的表現差於比特幣，一周下跌24.9%，周一報2,453美元。

俄羅斯央行於1月20日提議禁止在俄羅斯境內使用和挖掘加密貨幣，理由是這些活動對金融穩定和貨幣政策主權構成威脅。而歐洲證券和市場管理局副主席Erik Thedéen對英國《金融時報》表示，歐洲監管機構應考慮禁止稱為工作量證明（PoW）的挖礦模式，並轉向能源密集程度較低的權益證明（PoS）模式，以減少該行業的大量電力使用。

工作量證明模式要求區塊鏈數字帳簿的所有參與者驗證交易，比特幣和以太坊都使用這種模式。以太坊表示將於6月轉向能耗較低的權益證明模式，該模式允許用戶根據他們在網絡中的投資量來贏得記錄交易的權利。Erik Thedéen亦警告，如果不進行干預，大量的可再生能源將被用於比特幣挖礦。

【區塊鏈去中心化網路世界　Web 3.0驅動元宇宙基建技術：按此

擁抱比特幣的薩爾瓦多再有新進展，薩爾瓦多政府計劃從2022年第一季度開始向中小型公司（SME）提供1,000萬美元的加密貨幣的貸款。Solana的借貸平台Acumen將向薩爾瓦多小微企業研究所（Conamype）提供美元資金，政府計劃向當地非正規企業家和個體經營者分配資金，貸款年利率將為6%至7%，不過最高可能達到10%。薩爾瓦多有86%的公司無法獲得銀行服務，且有98%的人仰賴非法借貸方或高利貸，並以平均2,300%的年利率提供貸款。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報9043點，一周下跌22.2%；ix比特幣指數報8522點，一周下跌17.1%；ix以太幣指數報21067點，一周下跌24.8%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 9043 -22.2%（-2585）
ix比特幣指數 8522 -17.1%（-1762）
ix以太幣指數 21067 -24.8%（-6963）
*截至2022年1月24日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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