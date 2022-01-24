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【NFT】有趣恐怖風貓貓Meowdel NFT　大年初一優先認購　名額1,888個

個人增值 16:50 2022/01/24

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亞洲貓貓造型NFT品牌Meowdel將於2月1日（大年初一）進行優先認購，並於2月中旬公開發售，有望成為下一隻火速售罄的NFT！

【全球唯一！　Hennessy·8 NFT索價180萬元　虛實兼備　仲有咩着數？：按此

Meowdel的故事背景是以貓貓為主角，隨着人類相繼進入元宇宙世界，牠們亦演變成與人類一樣擁有獨立思想的生物，並進化成不同形態，居住在貓貓村。Meowdel的NFT作品主打各種有趣恐怖風的貓貓形象，例如：小丑、忍者和殭屍等，在不同造型上加上牠們的專屬道具，吸引一眾潮人注視。

Meowdel目標成為亞洲最大的以太鏈（Ethereum）項目，首階段將有最少三個系列，其中的專屬會員通行證（Exclusive Member Pass – EMP）將於2月1日發行，名額1,888個，專屬會員只要付礦工費（Gas Fee）即可獲得該NFT作品，並得到Meowdel往後所有項目的優先權和不定期免費空投（Airdrop）。另外，Meowdel第一個PFP Collection 8888將會於2月中旬正式推出。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 品味投資

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