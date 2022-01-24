【薪酬調查】招聘數字按年增逾7成　邊3大工種最搶手？

JobsDB最新薪酬報告及招聘數據顯示， 本地招聘市場早於去年第四季已經提前出現「小陽春」，並有望於農曆新年後變得更加活躍。根據最新招聘廣告數字，2021年整體市場招聘數字按年錄得逾7成增長，比2019年疫情前水平增加逾8%；其中整體招聘需求最高的三大工種分別為「資訊科技」、「企業銷售及業務發展」及「銀行／金融」，均比2020年分別上升35%、55%及36%。

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在疫情之下，不少銀行及金融服務業加速數碼轉型步伐，因而令相關工種的需求大增，虛擬銀行相關的招聘廣告數字比去年同期上升58%。

隨着本地市場進一步復甦，企業亦更積極開拓新業務，帶動銷售及業務發展相關工種需求。《招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，超過3成僱主計劃於首季增聘全職人手，當中7成以擴展業務為目標。JobsDB香港區營運總監Bill Lee指出，後疫情時代的市場轉變令更多企業重啟或更願意投放資源開拓業務，當中不少企業亦積極開發創新的企業發展方案，如運用AI及大數據等，預期企業銷售及業務發展相關工種將更受歡迎。

資訊科技相關工種最搶手

另外，不少行業亦致力進行數碼轉型，帶動IT人才需求大增。根據JobsDB招聘廣告數字，資訊科技相關工種的招聘數字連續兩年為各工種中最高，其中「UI／UX設計師」（86%）、「數據科學家 」（79%） 及「移動／無綫通訊」（47%）按年升幅最為顯著。

Bill Lee續指，隨着市場度過轉型適應期，憧憬農曆新年過後招聘及就業市場會更加活躍，而擁有相關經驗及資歷的打工仔將更有優勢，建議求職者應多留意市場即時招聘情況，採取更積極的態度尋求突破，以把握轉工良機。

責任編輯：曹佩鈞

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