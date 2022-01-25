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【消費優惠】日本城辦年貨優惠　樂家杏仁糖$108/2件

精明消費 10:30 2022/01/25

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下星期便是農曆新年了，大家準備好未呢？日本城推出新年優惠，部分優惠產品可於網上商店、日本城及生活提案門市購買。

禮盒裝食品優惠包括金城四方雜果軟糖特價36元2件，金莎朱古力（24粒裝）每盒68元、金莎朱古力（30粒裝）特價128元2盒。樂家杏仁糖284克罐裝有4款口味選擇，特價108元2件，至於600克盒裝，每盒價錢為128元。以上禮盒只限門市發售。

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    +2

新年的節目除了拜年之外，也可以跟親朋好友一起玩益智的遊戲。日本城亦有售賣多款UNO遊戲，除了Minions、瑪莉奧賽車的UNO卡外，也有充滿挑戰的「UNO Dare！」可供選擇，每套價錢為84.9元。加上，亦有剌激的「UNO疊疊樂」遊戲，價錢為169.9元。

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另外，亦有多款清潔及消毒用品有特價。獅王洗衣液替換裝共有4款味道選擇，原價29.9元，現特價39.9元有2件。妙管家清潔用品每件29.9元，消毒濕紙巾價錢由6元起。

    點擊圖片放大

顧客留意，長洲店、愉景灣店及馬灣店的貨品價格將以店舖為準。尚有多款產品有優惠，詳情請瀏覽官方Facebook專頁

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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